Can Uzun'dan Galatasaray'a ret!

Galatasaray son olarak Aleksey Batrakov transferini tamamlarken, Can Uzun için de uzun süredir temaslarda bulunuyordu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sky Sports Almanya'nın aktardığı bilgilere göre milli futbolcu, Galatasaray'a transfer olmayı reddetti.
Böylece sarı-kırmızılıların genç yıldız için yürüttüğü transfer görüşmelerinin sona erdiği belirtildi.
İTALYA VE İSPANYA'DAN İLGİ VAR
Can Uzun'un geleceği konusunda İtalya ve İspanya'dan kulüplerin ilgisinin devam ettiği ancak Galatasaray'ın artık oyuncuyla transfer masasında olmadığı kaydedildi.
PERFORMANSI
Alman ekibi Eintracht Frankfurt formasıyla geçtiğimiz sezon 28 maça çıkan Can Uzun, 10 gol ve 6 asist kaydetti.
Böylece sarı-kırmızılıların genç yıldız için yürüttüğü transfer görüşmelerinin sona erdiği belirtildi.
İTALYA VE İSPANYA'DAN İLGİ VAR
Can Uzun'un geleceği konusunda İtalya ve İspanya'dan kulüplerin ilgisinin devam ettiği ancak Galatasaray'ın artık oyuncuyla transfer masasında olmadığı kaydedildi.
PERFORMANSI
Alman ekibi Eintracht Frankfurt formasıyla geçtiğimiz sezon 28 maça çıkan Can Uzun, 10 gol ve 6 asist kaydetti.