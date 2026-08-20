20 Ağustos
Trabzonspor-Ferencvaros
0-1
20 Ağustos
Beşiktaş-FK Kauno Zalgiris
3-0
20 Ağustos
Kairat Almaty-Anderlecht
0-3
20 Ağustos
Jagiellonia Bialystok-Iberia 1999
4-0
20 Ağustos
Mjaellby-RB Salzburg
0-1
20 Ağustos
Lech Poznan-Thun
7-0
20 Ağustos
Benfica-AGF
1-010'
20 Ağustos
Tromsoe-Brighton
0-0
20 Ağustos
FC Midtjylland-Rijeka
2-0
20 Ağustos
PAOK-Brann
0-169'
20 Ağustos
Gornik Zabrze-AS Monaco
0-253'
20 Ağustos
FC Twente-Qarabag FK
0-153'
20 Ağustos
Sion-Ajax
1-0DA
20 Ağustos
Motherwell-Freiburg
1-142'
20 Ağustos
Panathinaikos-H. Kralove
0-042'
20 Ağustos
Gent-Hibernian
0-042'
20 Ağustos
Atalanta-Hapoel Tel Aviv
0-041'
20 Ağustos
Rangers-Jablonec
0-027'
20 Ağustos
Braga-Austria Wien
0-012'
20 Ağustos
Getafe-Partizan
1-012'

Can Uzun'dan Galatasaray'a ret!

Can Uzun, Galatasaray'ın teklifini geri çevirerek transfer görüşmelerine olumsuz yanıt verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 20:47 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 20:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Can Uzun'dan Galatasaray'a ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (4)
Google News
Galatasaray son olarak Aleksey Batrakov transferini tamamlarken, Can Uzun için de uzun süredir temaslarda bulunuyordu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sky Sports Almanya'nın aktardığı bilgilere göre milli futbolcu, Galatasaray'a transfer olmayı reddetti.

Böylece sarı-kırmızılıların genç yıldız için yürüttüğü transfer görüşmelerinin sona erdiği belirtildi.

İTALYA VE İSPANYA'DAN İLGİ VAR

Can Uzun'un geleceği konusunda İtalya ve İspanya'dan kulüplerin ilgisinin devam ettiği ancak Galatasaray'ın artık oyuncuyla transfer masasında olmadığı kaydedildi.

PERFORMANSI

Alman ekibi Eintracht Frankfurt formasıyla geçtiğimiz sezon 28 maça çıkan Can Uzun, 10 gol ve 6 asist kaydetti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.