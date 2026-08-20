20 Ağustos
Trabzonspor-Ferencvaros
0-1
20 Ağustos
Beşiktaş-FK Kauno Zalgiris
3-0
20 Ağustos
Kairat Almaty-Anderlecht
0-3
20 Ağustos
Jagiellonia Bialystok-Iberia 1999
4-0
20 Ağustos
Mjaellby-RB Salzburg
0-1
20 Ağustos
Lech Poznan-Thun
7-0
20 Ağustos
Benfica-AGF
1-08'
20 Ağustos
Tromsoe-Brighton
0-0
20 Ağustos
FC Midtjylland-Rijeka
2-0
20 Ağustos
PAOK-Brann
0-167'
20 Ağustos
Gornik Zabrze-AS Monaco
0-251'
20 Ağustos
FC Twente-Qarabag FK
0-151'
20 Ağustos
Sion-Ajax
1-0DA
20 Ağustos
Motherwell-Freiburg
1-140'
20 Ağustos
Panathinaikos-H. Kralove
0-040'
20 Ağustos
Gent-Hibernian
0-040'
20 Ağustos
Atalanta-Hapoel Tel Aviv
0-039'
20 Ağustos
Rangers-Jablonec
0-025'
20 Ağustos
Braga-Austria Wien
0-010'
20 Ağustos
Getafe-Partizan
0-09'

Beşiktaş'tan Kauno Zalgiris'e 12'dakikada 2 gol!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Kauno Zalgiris ile oynadığı karşılaşmada erken gollerle taraftarını sevince boğdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 20:32
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'tan Kauno Zalgiris'e 12'dakikada 2 gol!
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UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i ağırlayan Beşiktaş, Türaş Stadyumu'nda rakibine 12 dakikada büyük şok yaşattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla RIDVAN YILMAZ VE OH İŞBİRLİĞİ...

Karşılaşmanın 6. dakikasında Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı kornere Hyeon Gyu-Oh önde direkte kafayı vurdu ve siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti.

YİNE RIDVAN'DAN ASİST BU KEZ MURILLO...

Maçın 12. dakikasında yine Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan yaptığı ortada kale saha içinde Amir Murillo topa vurdu ve Beşiktaş durumu 2-0 yaptı. Mücadelenin hemen başında gelen bu gollerin ardından Kauno Zalgiris büyük şaşkınlık yaşadı. Beşiktaş tribünleri ise golleri kutladı.

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