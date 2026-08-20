UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i ağırlayan Beşiktaş, Türaş Stadyumu'nda rakibine 12 dakikada büyük şok yaşattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RIDVAN YILMAZ VE OH İŞBİRLİĞİ...
Karşılaşmanın 6. dakikasında Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı kornere Hyeon Gyu-Oh önde direkte kafayı vurdu ve siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti.
Maçın 12. dakikasında yine Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan yaptığı ortada kale saha içinde Amir Murillo topa vurdu ve Beşiktaş durumu 2-0 yaptı. Mücadelenin hemen başında gelen bu gollerin ardından Kauno Zalgiris büyük şaşkınlık yaşadı. Beşiktaş tribünleri ise golleri kutladı.
Karşılaşmanın 6. dakikasında Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı kornere Hyeon Gyu-Oh önde direkte kafayı vurdu ve siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti.
YİNE RIDVAN'DAN ASİST BU KEZ MURILLO...
🎥Beşiktaş tribünlerini ayağa kaldıran isim;
🇰🇷⚽️ Hyeon Gyu-Ohpic.twitter.com/xmN2UFxUHh https://t.co/0LpSQcZKH3
— Sporx (@sporx) August 20, 2026
Maçın 12. dakikasında yine Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan yaptığı ortada kale saha içinde Amir Murillo topa vurdu ve Beşiktaş durumu 2-0 yaptı. Mücadelenin hemen başında gelen bu gollerin ardından Kauno Zalgiris büyük şaşkınlık yaşadı. Beşiktaş tribünleri ise golleri kutladı.
Amir Murillo, en sevdiği iş olan ceza sahası koşusunu yaptı ve farkı ikiye çıkarttı! 💪pic.twitter.com/r4KBwdnQzS
— Sporx (@sporx) August 20, 2026