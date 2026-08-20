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0-027'
20 Ağustos
Braga-Austria Wien
0-012'
20 Ağustos
Getafe-Partizan
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Gaziantep FK, Sontje Hansen'ı duyurdu

Gaziantep FK, sağ kanat oyuncusu Sontje Hansen'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 20:52
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Gaziantep FK, Sontje Hansen'ı duyurdu
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sağ kanat oyuncusu Sontje Hansen'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough FC'da forma giyen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni transferimiz Sontje Hansen, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz, Kulüp Başkan Yardımcımız Güney Dağdeviren ve Sportif Direktörümüz Cemil İbrahim Cansız'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Sontje Hansen'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

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