Haber Tarihi: 20 Aðustos 2026 18:56 - Güncelleme Tarihi: 20 Aðustos 2026 18:56

Beþiktaþ Kauno Zalgiris maçý ÞÝFRESÝZ ÝZLE, BJK Kauno Zalgiris link

Beþiktaþ Kauno Zalgiris maçý þifresiz canlý izle | S Sport Plus'tan canlý izlenebilecek olan Beþiktaþ Kauno Zalgiris maçýnýn kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beþiktaþ Kauno Zalgiris maçý ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ýþte Beþiktaþ Kauno Zalgiris maçý canlý yayýn izleme detaylarý

Beþiktaþ Kauno Zalgiris maçý ÞÝFRESÝZ ÝZLE, BJK Kauno Zalgiris link
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Beþiktaþ Kauno Zalgiris maçý yayýný izle! UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçýnda Beþiktaþ ile Kauno Zalgiris Tüpraþ Stadyumu'nda karþý karþýya geliyor. Bu maçý reklamsýz, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke týklayarak S Sport web sitesine gidiniz.Ýþte maçtan son dakika geliþmeleri... BEÞÝKTAÞ KAUNO ZALGIRIS MAÇI CANLI, TIKLA




BEÞÝKTAÞ KAUNO ZALGIRIS MAÇI HANGÝ KANALDA
Beþiktaþ, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçýnda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i konuk edecek. Tüpraþ Stadý'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de baþlayacak. Karþýlaþma, S Sport Plus'tan canlý yayýnlanacak. Karþýlaþmayý Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek. Stiller'in yardýmcýlýklarýný Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier yapacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci ve üçüncü eleme turlarýný geçmeyi baþaran siyah-beyazlý futbol takýmý, play-off turu ilk maçýnda Kauno Zalgiris karþýsýnda rövanþ öncesinde avantajlý bir skor elde etmeye çalýþacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beþiktaþ: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rýdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, Trossard, Oh



Kauno Zalgiris: Mikelionis, Moutachy, Tolordava, Lekiatas, Konatar, Karashima, Burba, Benchaib, Slivka, Krekovic, Oliveira

- Kassoum Ouattara cezasýný tamamladý


Siyah-beyazlý takýmda Fransýz sol bek Kassoum Ouattara, kýrmýzý kart cezasýný tamamladý. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçýnda Hradec Kralove deplasmanýnda ikinci sarý karttan kýrmýzý kart gören Ouattara, rövanþta forma giymemiþti. Kassoum Ouattara'nýn Kauno Zalgiris ile oynanacak maçta kadroda yer almasý bekleniyor.

- Felix Uduokhai kadrodan çýkarýldý

Beþiktaþ'ýn Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai, Avrupa kupalarý için UEFA'ya bildirilen listede yer almadý. Takýmdan ayrýlmasý beklenen Uduokhai, Kauno Zalgiris karþýlaþmasýnda görev yapamayacak.

- Dusan Vlahovic UEFA listesinde

Beþiktaþ'ýn UEFA'ya bildirdiði oyuncu listesinde yeni transfer Dusan Vlahovic de yer aldý. Sýrp golcünün Kauno Zalgiris maçýnda kadroda bulunmasý bekleniyor. Siyah-beyazlýlarýn listesinde "Alexander Nübel, Doðan Alemdar, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rýdvan Yýlmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yýlmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Ýlhan Fakýlý, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoðlu, Dusan Vlahovic ve Semih Kýlýçsoy." bulunuyor. B listesinde ise Mehmet Tuðra Yeþilyurt, Emir Yaþar, Mustafa Azem Yortaç, Cumali Gürsel, Asým Efe Iþýk, Ali Paðda, Ozan Sevim, Fahri Kerem Ay ve Ahmet Sami Bircan yer alýyor.


BEÞÝKTAÞ, AVRUPA KUPALARINDA 263. RANDEVUSUNDA

Kauno Zalgiris'i aðýrlayacak Beþiktaþ, Avrupa kupalarýndaki 263. karþýlaþmasýna çýkacak. Siyah-beyazlý futbol takýmý, Avrupa kupalarýndaki 262 maçtan 101'ini kazanýrken 50'sinde berabere kaldý, 111 müsabakada ise rakiplerine maðlup oldu. Avrupa arenasýnda rakip fileleri 353 kez havalandýran Beþiktaþ, kalesinde 395 gol gördü. Siyah-beyazlýlar, 1959 yýlýnda baþlayan Avrupa kupalarý serüveninde eleme turlarý dahil Türkiye'yi yurt dýþýnda 47 kez temsil etti. Beþiktaþ, Avrupa Þampiyon Kulüpler Kupasý ve UEFA Þampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupasý'nda 7, UEFA Kupasý ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19 ve UEFA Konferans Ligi'nde 2 defa yer aldý.



- Avrupa kupalarý performansý

Siyah-beyazlýlarýn Avrupa kupalarýnda sergilediði performans þöyle:

Organizasyon O G B M A Y
Þampiyon Kulüpler Kupasý ve UEFA Þampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153
UEFA Kupasý ve UEFA Avrupa Ligi 137 61 25 51 214 180
Kupa Galipleri Kupasý 20 4 4 12 21 38
UEFA Konferans Ligi 16 9 2 5 29 24
TOPLAM 262 101 50 111 353 395
 

- Litvanya temsilcileriyle ilk randevu

Avrupa kupalarýnda 262 maçý geride býrakan Beþiktaþ, ilk kez bir Litvanya ekibiyle karþýlaþacak. Siyah-beyazlýlarýn Kauno Zalgiris ile yapacaðý karþýlaþma, bu anlamda kulüp tarihine geçecek.

- "Kupa 2"de 138. maç

Beþiktaþ, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki "2 numaralý" organizasyonunda daha önce 137 maça çýktý. Beþiktaþ, 1955'te Fuar Þehirleri Kupasý adýyla düzenlenmeye baþlanan, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupasý adýný alan ve 2009-2010'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adýyla düzenlenen organizasyonda 61 galibiyet elde etti. Rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlýlar, 51 maçtan ise maðlup ayrýldý. "Kupa 2"deki maçlarda 214 gol bulan Beþiktaþ, kalesinde 180 gol gördü. Siyah-beyazlýlar, Kauno Zalgiris karþýsýnda bu organizasyondaki 138. karþýlaþmasýna çýkacak.

- Ýç sahadaki 132. maç

Siyah-beyazlýlar, Kauno Zalgiris karþýsýnda iç sahadaki 132. maçýna çýkacak. Beþiktaþ, Avrupa kupalarýnda daha önce ev sahibi olarak 131 karþýlaþmada boy gösterdi. Siyah-beyazlýlar, bu maçlarýn 66'sýndan galibiyet, 26'sýndan beraberlik ve 39'undan da maðlubiyetle ayrýldý. Rakip fileleri 202 kez havalandýran Beþiktaþ, kalesinde 150 gol gördü.

- Ýstanbul'da oynanamayan 3 maç

Siyah-beyazlý ekip, Avrupa kupalarýnda iç saha maçlarýndan 3'ünü Ýstanbul dýþýnda oynamak zorunda kaldý. Beþiktaþ, 1986-1987 sezonunda Þampiyon Kulüpler Kupasý çeyrek finalinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Ýstanbul'da yapmasý gereken karþýlaþmayý, hava þartlarý nedeniyle Ýzmir'de oynadý. Siyah-beyazlýlar, bu karþýlaþmada rakibine 5-0 maðlup oldu. Ýstanbul'da yaþanan bombalý terör saldýrýsýndan dolayý Beþiktaþ, bir iç saha karþýlaþmasýna da Almanya'da çýktý. Þampiyonlar Ligi'nde 2003-2004'te yer alan siyah-beyazlý takým, Chelsea ile Gelsenkirchen'de karþý karþýya geldi ve 2-0 yenildi. Evinde oynamasý gereken diðer bir mücadelede de Beþiktaþ, 2024-2025 sezonunda Ýsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karþýlaþtý. Siyah-beyazlý kulübün açýklamasýna göre "provakatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak" söz konusu müsabakanýn tarafsýz bir ülkede oynanmasýna karar verildi. Nagyerdei Stadý'ndaki karþýlaþmada Beþiktaþ, sahadan 3-1 maðlup ayrýldý.

- Avrupa'da 3 kez çeyrek final oynadý

Beþiktaþ, Avrupa kupalarýnda 3 kez çeyrek finale yükselme baþarýsý gösterdi. Avrupa Þampiyon Kulüpler Kupasý'nda 1986-1987 sezonunda adýný çeyrek finale yazdýran siyah-beyazlýlar, UEFA Kupasý'nda 2002-2003'te son 8 takým arasýnda yer aldý. Beþiktaþ, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken bu turda penaltýlar sonucunda Olimpik Lyon'a elenerek organizasyona veda etti.

- En farklý galibiyeti B36 Torshavn'a karþý

Beþiktaþ, Avrupa kupalarýndaki en farklý skorlu galibiyetini Faroe Adalarý takýmý B36 Torshavn karþýsýnda aldý. Siyah-beyazlý takým, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda sahasýnda B36 Torshavn'ý 6-0 yenmeyi baþardý. 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupasý 1. tur rövanþ maçýnda Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'ya konuk olan Beþiktaþ, sahadan 5-0 galip ayrýldý. Siyah-beyazlýlar ayrýca UEFA Avrupa Ligi'nde Ýsrail'in Maccabi Tel Aviv ve Ýsviçre'nin Lugano ekibini 5-1'lik skorlarla maðlup etti.

- Hükmen galibiyetler

Beþiktaþ'ýn, haberde deðerlendirmeye alýnmayan Avrupa kupalarýnda hükmen galibiyetleri de bulunuyor. Siyah-beyazlýlar, Avrupa Þampiyon Kulüpler Kupasý'nda 1958-1959 sezonunda Yunanistan'ýn Olympiakos, 1986-1987 sezonunda da Kýbrýs Rum Kesimi'nin APOEL takýmlarýnýn sahaya çýkmamalarý üzerine hükmen galip ilan edilerek tur atladý.

- En farklý yenilgiler

Beþiktaþ, Avrupa kupalarý tarihinde en farklý skorlu yenilgiyi ise Ýngiliz temsilcisi Liverpool'dan aldý. Siyah-beyazlýlar, 2007-2008 sezonunda UEFA Þampiyonlar Ligi A Grubu maçýnda deplasmanda Liverpool'a 8-0'lýk skorla yenildi. Beþiktaþ, 2000-2001 sezonunda UEFA Þampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda Ýngiliz takýmý Leeds United'a, 2016-2017'de ise yine ayný organizasyonda deplasmanda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 6-0'lýk skorlarla kaybetti.

- Avrupa golcüleri

Beþiktaþ'ýn Avrupa kupalarýndaki en golcü futbolcusu yaklaþýk 30 yýldýr Oktay Derelioðlu. Siyah-beyazlý formayla 1993-1999 yýllarýnda Avrupa'da 14 gol atan ilk sýradaki Oktay Derelioðlu'nu, 13'er kez fileleri havalandýran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor. Beþiktaþ'ta Ricardo Quaresma ile Bobo ise Avrupa'da 12'þer gol kaydetti. Beþiktaþ'ýn mevcut kadrosunda bulunan oyunculardan Milot Rashica 4, Semih Kýlýçsoy 3, kaptan Orkun Kökçü 2 ve Vaclav Cerny'nin ise 1 golü bulunuyor.  


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