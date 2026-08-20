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Göztepe'ye genç sol bek: Akonnor

Göztepe, savunmanın soluna Richard Akonnor takviyesini yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, Al-Jazira forması giyen 22 yaşındaki Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 20:19 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 20:25
Haber: Sporx.com
Göztepe'ye genç sol bek: Akonnor
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İzmir temsilcisi, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira'da forma giyen Richard Akonnor ile anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki sol bek, 2026/27 sezonunun sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Göztepe forması giyecek.

Böylece sarı-kırmızılılar, savunmanın solunda görev yapabilen genç ve atletik bir oyuncuyu kadrosuna dahil etmiş oldu.

RICHARD AKONNOR KİMDİR?

6 Şubat 2004'te Gana'nın başkenti Akra'da dünyaya gelen Richard Akonnor, 1.85 metre boyunda. Asıl mevkisi sol bek olan Akonnor, ihtiyaç halinde kanadın daha ileri bölgelerinde de görev yapabiliyor. Sol ayağını kullanan futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlığına da sahip.

Futbol eğitimine Gana'nın önemli altyapı kulüplerinden Liberty Professionals bünyesinde başlayan Akonnor, 2020 yılında Al-Jazira altyapısına geçti. 2022'de A takıma yükselen genç futbolcu, profesyonel kariyerinin tamamını şu ana kadar Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçirdi.

GEÇEN SEZON 23 MAÇA ÇIKTI

Akonnor, 2025/26 sezonunda Al-Jazira formasıyla tüm kulvarlarda 23 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu maçların 21'i Birleşik Arap Emirlikleri Pro League'de geldi. Lig organizasyonunda 1.525 dakika sahada kalan 22 yaşındaki oyuncu, sezonu gol atamadan tamamladı.

BAE Pro League kayıtlarına göre Akonnor, son üç lig sezonunda toplam 54 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol kaydetti. 2023/24 sezonunda 19, 2024/25'te 14, 2025/26'da ise 21 lig maçına çıktı.

2026/27 sezonunun başlangıcında da Al-Jazira ile resmi karşılaşmalarda görev alan Akonnor, ardından kariyerinde ilk kez Avrupa futboluna adım atarak Göztepe'nin yolunu tuttu.

BAE MİLLİ TAKIMI'NDA DA FORMA GİYDİ

Gana doğumlu futbolcu, milli takım tercihini Birleşik Arap Emirlikleri'nden yana yaptı. Akonnor'un BAE A Milli Takımı'nda 3 karşılaşması bulunuyor.

Genç oyuncu, 2025 FIFA Arap Kupası'nda da dikkat çeken anlardan birine imza attı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Cezayir'i çeyrek finalde penaltılarla elediği karşılaşmada turun gelmesini sağlayan son penaltıyı Akonnor gole çevirdi.

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