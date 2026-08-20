Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Kauno Zalgiris maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ"
Kauno Zalgiris karşılaşmasının kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Vincenzo Italiano, takımının sahaya kazanmak için çıkacağını ifade etti.
"Çok önemli bir maç. Buraya kadar iyi geldik, iyi bir iş çıkardık. Kazanmak istiyoruz. Yüzde yüzümüzü vereceğiz. Her şeyi yapmaya hazırız. Evimizde oynuyoruz. Taraftarımızı da arkamıza alarak iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz." dedi.
"OYUNCULAR BENİ ÇOK İYİ DİNLEDİ"
Takımdaki oyuncuların gelişiminden ve çalışma temposundan memnun olduğunu dile getiren Italiano, özellikle yükselişe geçen isimlerin performansına dikkat çekti.
"Yükselişe geçen oyuncular beni çok iyi dinlediler. Çok özgüvenliler, çok istekliler. Bize çok şey kattılar. Şu ana kadar iyi çıkarıyoruz, iyi başladık. Çalışmalarımızdan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Kauno Zalgiris karşılaşmasının kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Vincenzo Italiano, takımının sahaya kazanmak için çıkacağını ifade etti.
"Çok önemli bir maç. Buraya kadar iyi geldik, iyi bir iş çıkardık. Kazanmak istiyoruz. Yüzde yüzümüzü vereceğiz. Her şeyi yapmaya hazırız. Evimizde oynuyoruz. Taraftarımızı da arkamıza alarak iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz." dedi.
"OYUNCULAR BENİ ÇOK İYİ DİNLEDİ"
Takımdaki oyuncuların gelişiminden ve çalışma temposundan memnun olduğunu dile getiren Italiano, özellikle yükselişe geçen isimlerin performansına dikkat çekti.
"Yükselişe geçen oyuncular beni çok iyi dinlediler. Çok özgüvenliler, çok istekliler. Bize çok şey kattılar. Şu ana kadar iyi çıkarıyoruz, iyi başladık. Çalışmalarımızdan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.