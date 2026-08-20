20 Ağustos
Trabzonspor-Ferencvaros
0-135'
20 Ağustos
Beşiktaş-FK Kauno Zalgiris
2-035'
20 Ağustos
Kairat Almaty-Anderlecht
0-3
20 Ağustos
Jagiellonia Bialystok-Iberia 1999
3-075'
20 Ağustos
Mjaellby-RB Salzburg
0-080'
20 Ağustos
Lech Poznan-Thun
4-035'
20 Ağustos
Benfica-AGF
22:00
20 Ağustos
Tromsoe-Brighton
0-035'
20 Ağustos
FC Midtjylland-Rijeka
1-035'
20 Ağustos
PAOK-Brann
20:45
20 Ağustos
Gornik Zabrze-AS Monaco
21:00
20 Ağustos
FC Twente-Qarabag FK
21:00
20 Ağustos
Sion-Ajax
21:15
20 Ağustos
Motherwell-Freiburg
21:30
20 Ağustos
Panathinaikos-H. Kralove
21:30
20 Ağustos
Gent-Hibernian
21:30
20 Ağustos
Atalanta-Hapoel Tel Aviv
21:30
20 Ağustos
Rangers-Jablonec
21:45
20 Ağustos
Braga-Austria Wien
22:00
20 Ağustos
Getafe-Partizan
22:00

Vincenzo Italiano: "Yüzde yüzümüzü vereceğiz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Kauno Zalgiris maçı öncesi konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 19:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Vincenzo Italiano: 'Yüzde yüzümüzü vereceğiz'
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Kauno Zalgiris karşılaşmasının kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Vincenzo Italiano, takımının sahaya kazanmak için çıkacağını ifade etti.

"Çok önemli bir maç. Buraya kadar iyi geldik, iyi bir iş çıkardık. Kazanmak istiyoruz. Yüzde yüzümüzü vereceğiz. Her şeyi yapmaya hazırız. Evimizde oynuyoruz. Taraftarımızı da arkamıza alarak iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz." dedi.

"OYUNCULAR BENİ ÇOK İYİ DİNLEDİ"

Takımdaki oyuncuların gelişiminden ve çalışma temposundan memnun olduğunu dile getiren Italiano, özellikle yükselişe geçen isimlerin performansına dikkat çekti.

"Yükselişe geçen oyuncular beni çok iyi dinlediler. Çok özgüvenliler, çok istekliler. Bize çok şey kattılar. Şu ana kadar iyi çıkarıyoruz, iyi başladık. Çalışmalarımızdan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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