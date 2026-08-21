Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir: Mario Lemina! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılıların yeni sözleşme imzalamadığı Lemina, kariyerine Suudi Arabistan'dan Al-Shabab'ta devam edebilir.
7 MİLYON EURO TEKLİF
Al Shabab, 32 yaşındaki futbolcunun transferi için Galatasaray'a 7 milyon euro teklif etti.
Galatasaray ve Al Shabab arasında Lemina transferi için görüşmeler devam ediyor.
YENİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI
Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Lemina ile iki yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Galatasaray'da 41 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
7 MİLYON EURO TEKLİF
Al Shabab, 32 yaşındaki futbolcunun transferi için Galatasaray'a 7 milyon euro teklif etti.
Galatasaray ve Al Shabab arasında Lemina transferi için görüşmeler devam ediyor.
YENİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI
Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Lemina ile iki yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Galatasaray'da 41 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.