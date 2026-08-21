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Mario Lemina için 7 milyon euro

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab, Mario Lemina için Galatasaray'a 7 milyon euro teklif etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Ağustos 2026 08:59
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Mario Lemina için 7 milyon euro
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Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir: Mario Lemina! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların yeni sözleşme imzalamadığı Lemina, kariyerine Suudi Arabistan'dan Al-Shabab'ta devam edebilir.

7 MİLYON EURO TEKLİF

Al Shabab, 32 yaşındaki futbolcunun transferi için Galatasaray'a 7 milyon euro teklif etti.

Galatasaray ve Al Shabab arasında Lemina transferi için görüşmeler devam ediyor.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Lemina ile iki yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray'da 41 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.  

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