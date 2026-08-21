Yıldız oyuncu James Harden, Cleveland Cavaliers ile üç yıllığı 97 milyon dolarlık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 37 yaşına girmeye hazırlanan yıldız oyuncu, kariyer kazancını yaklaşık 511 milyon dolara çıkararak NBA tarihinde önemli bir eşiği aşacak.
James Harden, Cleveland Cavaliers'ta kalmak için üç yıllığı 97 milyon dolarlık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Harden'ın menajerleri Mike Silverman, Troy Payne ve Brandon Grier'ın ESPN'e verdiği bilgiye göre yeni kontratta oyuncu opsiyonu ve takas bonusu da bulunuyor.
Yeni anlaşmayla birlikte Harden'ın NBA kariyeri boyunca sözleşmelerinden elde ettiği toplam kazanç yaklaşık 511 milyon dolara ulaşacak.
Böylece tecrübeli yıldız, NBA tarihinde kariyer maaşı 500 milyon dolar barajını aşan yalnızca dördüncü oyuncu olacak. Harden bu alanda Philadelphia 76ers forması giyen LeBron James, Houston Rockets yıldızı Kevin Durant ve Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'nin arasına katılacak.
26 Ağustos'ta 37 yaşına girecek olan Harden, sözleşmeyi resmen imzalamasının ardından bir başka dikkat çekici başarıya da imza atacak.
11 kez NBA All-Star seçilen Harden, 37 yaş veya üzerinde imzalanan bir sözleşmeyle 90 milyon doların üzerinde garanti ücret alan NBA tarihindeki yalnızca ikinci oyuncu olacak.
Daha önce bunu başaran tek isim LeBron James olmuştu.
James Harden, Cleveland Cavaliers'ta kalmak için üç yıllığı 97 milyon dolarlık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Harden'ın menajerleri Mike Silverman, Troy Payne ve Brandon Grier'ın ESPN'e verdiği bilgiye göre yeni kontratta oyuncu opsiyonu ve takas bonusu da bulunuyor.
Yeni anlaşmayla birlikte Harden'ın NBA kariyeri boyunca sözleşmelerinden elde ettiği toplam kazanç yaklaşık 511 milyon dolara ulaşacak.
Böylece tecrübeli yıldız, NBA tarihinde kariyer maaşı 500 milyon dolar barajını aşan yalnızca dördüncü oyuncu olacak. Harden bu alanda Philadelphia 76ers forması giyen LeBron James, Houston Rockets yıldızı Kevin Durant ve Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'nin arasına katılacak.
26 Ağustos'ta 37 yaşına girecek olan Harden, sözleşmeyi resmen imzalamasının ardından bir başka dikkat çekici başarıya da imza atacak.
11 kez NBA All-Star seçilen Harden, 37 yaş veya üzerinde imzalanan bir sözleşmeyle 90 milyon doların üzerinde garanti ücret alan NBA tarihindeki yalnızca ikinci oyuncu olacak.
Daha önce bunu başaran tek isim LeBron James olmuştu.