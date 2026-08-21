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Karşıyaka'da gündem Mert Torlak

Karşıyaka transferde eski oyuncusu Mert Yusuf Torlak'a kanca attı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Ağustos 2026 13:40
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da gündem Mert Torlak
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi Düzce Topuk Yaylası kampını tamamlayarak İzmir'e dönen Karşıyaka transferde eski oyuncusu Mert Yusuf Torlak'a kanca attı. Orta sahaya 10 numara arayışında olan yeşil-kırmızılılar, 2024-2025 sezonunda da takımda kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki futbolcuyla görüşüyor. Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşen eski alacağı Karşıyaka'nın transfer yasağına konu olan oyunculardan olan Mert Torlak'la alacağını taksitlendirerek kapatıp yeni sözleşme imzalamak için pazarlıklar sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TRANSFER YASAĞINI AÇMAK İÇİN YOĞUN MESAİ VAR

Mert'le ilk görüşmede anlaşılamadığı, ikna çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Karşıyaka'ya Süper Lig ekibi Alanyaspor'dan kiralanan Mert Torlak, 20 lig maçında 4 gol atmıştı. Gurbetçi orta saha geçen sezon ise Eskişehir Anadolu'da 23 maçta 5 gol, 3 asistle oynadı. Yeşil-kırmızılılarda yönetim lige 2 hafta kala transfer yasağını açarak yeni oyuncuların lisanslarını çıkarmak için görüşmelerini de sıklaştırdı. Kamp dönüşü 3 gün izin yaparak antrenmanlara pazartesi günü yeniden başlayacak İzmir ekibi, lig öncesi son hazırlık maçını Aliağa FK'yla oynayacak.

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