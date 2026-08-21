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Çaykur Rizespor, Samsunspor'u konuk edecek

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor'u konuk edecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Ağustos 2026 13:15
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Çaykur Rizespor, Samsunspor'u konuk edecek
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Pazar günü sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek.

Ligin ilk haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek sezona üç puanla başlayan yeşil-mavili ekip, Samsunspor karşısında da galibiyet hedefliyor.

Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Diakite, Mihaila ve Alikulov, yarınki maçta forma giyemeyecek.

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