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Beşiktaş'ın Kore boğası suskunluğunu bozdu!

Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-Gyu Oh, Kauno Zalgiris karşısında attığı gol ve kazandırdığı penaltıyla 3-0'lık galibiyette başrol oynadı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Ağustos 2026 11:58
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın Kore boğası suskunluğunu bozdu!
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Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Güney Koreli forveti Hyeon-Gyu Oh, Kauno Zalgiris karşısında sergilediği performansla gecenin yıldızı oldu. Siyah-beyazlıların rakibini 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Oh, hem gol attı hem de takımına penaltı kazandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SUSKUNLUĞUNU KAFAYLA BOZDU

Karşılaşmanın 6. dakikasında Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı kornerde iyi yükselen Hyeon-Gyu Oh, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Güney Koreli golcü böylece bu sezonki gol suskunluğunu da sonlandırdı.

PENALTIYI DA O KAZANDIRDI

Etkili presiyle Kauno Zalgiris savunmasını zorlayan Oh, 57. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.

Ceza sahasında topu iyi saklayan 25 yaşındaki forvet, rakibi Slivka'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Alman hakem Tobias Stieler tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi.

Oh, 60. dakikada yerini yeni transfer Vlahovic'e bırakırken siyah-beyazlı taraftarlar Güney Koreli golcüyü alkışlarla uğurladı.

BABEL'DEN SONRA BİR İLK

Hyeon-Gyu Oh, attığı golle Ryan Babel'den Ağustos 2018'den bu yana Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en erken golünü kaydeden oyuncu oldu.

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Oh, Dünya Kupası sonrasında yeterince dinlenemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Kupası sonrası çok dinlenemedim. Sadece 9 günüm oldu. Zaman içerisinde iyiye gittim. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Zinde ve fitim."

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