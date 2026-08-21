Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Güney Koreli forveti Hyeon-Gyu Oh, Kauno Zalgiris karşısında sergilediği performansla gecenin yıldızı oldu. Siyah-beyazlıların rakibini 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Oh, hem gol attı hem de takımına penaltı kazandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SUSKUNLUĞUNU KAFAYLA BOZDU
Karşılaşmanın 6. dakikasında Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı kornerde iyi yükselen Hyeon-Gyu Oh, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
Güney Koreli golcü böylece bu sezonki gol suskunluğunu da sonlandırdı.
PENALTIYI DA O KAZANDIRDI
Etkili presiyle Kauno Zalgiris savunmasını zorlayan Oh, 57. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.
Ceza sahasında topu iyi saklayan 25 yaşındaki forvet, rakibi Slivka'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Alman hakem Tobias Stieler tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi.
Oh, 60. dakikada yerini yeni transfer Vlahovic'e bırakırken siyah-beyazlı taraftarlar Güney Koreli golcüyü alkışlarla uğurladı.
BABEL'DEN SONRA BİR İLK
Hyeon-Gyu Oh, attığı golle Ryan Babel'den Ağustos 2018'den bu yana Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en erken golünü kaydeden oyuncu oldu.
"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Oh, Dünya Kupası sonrasında yeterince dinlenemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Dünya Kupası sonrası çok dinlenemedim. Sadece 9 günüm oldu. Zaman içerisinde iyiye gittim. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Zinde ve fitim."
Karşılaşmanın 6. dakikasında Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı kornerde iyi yükselen Hyeon-Gyu Oh, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
Güney Koreli golcü böylece bu sezonki gol suskunluğunu da sonlandırdı.
PENALTIYI DA O KAZANDIRDI
Etkili presiyle Kauno Zalgiris savunmasını zorlayan Oh, 57. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.
Ceza sahasında topu iyi saklayan 25 yaşındaki forvet, rakibi Slivka'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Alman hakem Tobias Stieler tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi.
Oh, 60. dakikada yerini yeni transfer Vlahovic'e bırakırken siyah-beyazlı taraftarlar Güney Koreli golcüyü alkışlarla uğurladı.
BABEL'DEN SONRA BİR İLK
Hyeon-Gyu Oh, attığı golle Ryan Babel'den Ağustos 2018'den bu yana Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en erken golünü kaydeden oyuncu oldu.
"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Oh, Dünya Kupası sonrasında yeterince dinlenemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Dünya Kupası sonrası çok dinlenemedim. Sadece 9 günüm oldu. Zaman içerisinde iyiye gittim. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Zinde ve fitim."