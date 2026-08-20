Erzurumspor - Galatasaray; Muhtemel 11'ler

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 21 Ağustos Cuma günü Erzurumspor FK'ye konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Maçı Çağdaş Altay yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan yayınlanacak.
İKİ TAKIM DA İLK HAFTA KAZANAMADI
Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak başladı.
Beş sezonun ardından Süper Lig'e dönen Erzurumspor FK ise ilk haftada Amed Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 3-0 mağlup oldu.
MUHTEMEL 11'LER
Erzurumspor: M. Orbanic, F. Ebosele, A. Gerxhaliu, Yakup, N. Mujakic, B. Baiye, Fernando, M. Rodríguez, Mustafa, Eren, G. Kerk.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Abdülkerim, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış, Osimhen
DÖRT İSİM KADRODA YER ALMADI
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Günay Güvenç, Victor Nelsson, Elias Jelert ve yeni transfer Aleksey Batrakov yer almadı.
Sarı-kırmızılıların Erzurumspor FK maçı kamp kadrosu şu şekilde:
Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.
GALATASARAY SON İKİ DEPLASMANDA KAYBETTİ
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman karşılaşmasından mağlubiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, geçen sezon 32. haftada Samsunspor'a 4-1, 34. haftada ise Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi ve ligdeki son iki dış saha maçından puan çıkaramadı.
GEÇEN SEZONKİ TÜM MAĞLUBİYETLERİ DEPLASMANDA
Galatasaray, geçen sezon Süper Lig'deki bütün mağlubiyetlerini deplasman karşılaşmalarında yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip, dış sahada oynadığı 17 lig maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 31 gol atan Galatasaray, kalesinde 16 gol gördü.
Galatasaray, 2025-2026 sezonunda deplasmanda Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor, Samsunspor ve Kasımpaşa'ya mağlup oldu.
ERZURUMSPOR FK İLE 5. RANDEVU
Galatasaray ile Erzurumspor FK, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı ekip, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" adıyla Süper Lig'de mücadele eden rakibiyle oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
İki takım ilk olarak 2018-2019 sezonunda karşı karşıya geldi. Galatasaray, İstanbul'daki maçı 1-0 kazanırken Erzurum'daki mücadele 1-1 berabere tamamlandı.
2020-2021 sezonunda ise Galatasaray deplasmandaki karşılaşmayı 2-1, İstanbul'daki maçı da 2-0 kazandı.
Sarı-kırmızılı ekip, Erzurumspor FK ile oynadığı 4 lig maçında 6 gol atarken kalesinde 2 gol gördü.
İKİ TAKIM DA İLK HAFTA KAZANAMADI
Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak başladı.
Beş sezonun ardından Süper Lig'e dönen Erzurumspor FK ise ilk haftada Amed Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 3-0 mağlup oldu.
MUHTEMEL 11'LER
Erzurumspor: M. Orbanic, F. Ebosele, A. Gerxhaliu, Yakup, N. Mujakic, B. Baiye, Fernando, M. Rodríguez, Mustafa, Eren, G. Kerk.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Abdülkerim, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış, Osimhen
DÖRT İSİM KADRODA YER ALMADI
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Günay Güvenç, Victor Nelsson, Elias Jelert ve yeni transfer Aleksey Batrakov yer almadı.
Sarı-kırmızılıların Erzurumspor FK maçı kamp kadrosu şu şekilde:
Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.
GALATASARAY SON İKİ DEPLASMANDA KAYBETTİ
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman karşılaşmasından mağlubiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, geçen sezon 32. haftada Samsunspor'a 4-1, 34. haftada ise Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi ve ligdeki son iki dış saha maçından puan çıkaramadı.
GEÇEN SEZONKİ TÜM MAĞLUBİYETLERİ DEPLASMANDA
Galatasaray, geçen sezon Süper Lig'deki bütün mağlubiyetlerini deplasman karşılaşmalarında yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip, dış sahada oynadığı 17 lig maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 31 gol atan Galatasaray, kalesinde 16 gol gördü.
Galatasaray, 2025-2026 sezonunda deplasmanda Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor, Samsunspor ve Kasımpaşa'ya mağlup oldu.
ERZURUMSPOR FK İLE 5. RANDEVU
Galatasaray ile Erzurumspor FK, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı ekip, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" adıyla Süper Lig'de mücadele eden rakibiyle oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
İki takım ilk olarak 2018-2019 sezonunda karşı karşıya geldi. Galatasaray, İstanbul'daki maçı 1-0 kazanırken Erzurum'daki mücadele 1-1 berabere tamamlandı.
2020-2021 sezonunda ise Galatasaray deplasmandaki karşılaşmayı 2-1, İstanbul'daki maçı da 2-0 kazandı.
Sarı-kırmızılı ekip, Erzurumspor FK ile oynadığı 4 lig maçında 6 gol atarken kalesinde 2 gol gördü.