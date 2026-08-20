UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş ile Litvanya ekibi Kauno Zalgiris karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Hyeon Gyu-Oh, 12. dakikada Amir Murillo, 60. dakikada Orkun Kökçü (penaltı) kaydetti.
Arsenal'den Beşiktaş'a gelen Leandro Trossard, karşılaşmanın 72. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
İlk maçı 3-0 kazanan ve büyük avantaj yakalayan Beşiktaş, 27 Ağustos Perşembe günü Kauno Zalgiris ile deplasmanda TSİ 20:00'de karşılaşacak.
Beşiktaş'ın yeni transferi Sırp golcü Dusan Vlahovic, Litvanya takımı Kauno Zalgiris ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu birinci maçında ilk kez kadroda kendine yer buldu.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Kauno Zalgiris ile Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, son olarak ligde oynanan Eyüpspor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.
48 yaşındaki çalıştırıcı, Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou ve Semih Kılıçsoy'un yerine Amir Murillo, Emirhan Topçu ve Hyeon-gyu Oh'u ilk 11'de görevlendirdi.
Siyah-beyazlılar, mücadeleye Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile başladı.
Beşiktaş'ta kulübede ise Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Yasin Özcan ve Semih Kılıçsoy, İtalyan teknik adamdan şans bekledi.
BEŞİKTAŞ MAÇA ŞAHANE BAŞLADI!
Taraftarının önünde harika bir destekle maça başlayan Beşiktaş, arka arkaya goller buldu. Maçın 6. dakikasında Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı kornere ön direkte kafa vuruşunu yapan Oh, meşin yuvarlağı kalecinin müdahalesine rağmen filelerle buluşturdu.
Karşılaşmanın 12. dakikasında siyah-beyazlılar ikinci golü buldu. Sol kanadı etkili kullanan Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın kale önüne yaptığı ortaya altıpas içinde ayak içiyle dokunan Murillo, topu kalecinin yanından ağlara gönderdi ve durum 2-0 oldu.
Mücadelenin 29. dakikasında sağdan kullanılan kornerde Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda kaleci Svedkauskas, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde çıkardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Oh'un kayarak yaptığı vuruşta savunma araya girerek golü önledi. İlk yarıda Beşiktaş başka gol bulamayınca, siyah-beyazlı temsilcimiz soyunma odasına iki golle önde gitti.
OH YERDE PENALTI, ORKUN SAHNEDE...
İkinci yarıya istekli başlayan Beşiktaş, arka arkaya geliştirdiği organize ataklarla Kauno Zalgiris kalesinde büyük tehlikeler yaratmaya devam etti. Maçın 57. dakikasında Oh, Kauno Zalgiris ceza sahasında Slivka'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Tobias Stieler, tereddütsüz bir şekilde penaltı noktasını gösterdi. Beşiktaş'ta topun başına geçen kaptan Orkun Kökçü penaltıyı gole çevirdi ve Beşiktaş durumu 3-0 yaptı.
VLAHOVIC İLK KEZ SAHAYA ÇIKTI
Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, Kauno Zalgiris karşısında ilk kez maç kadrosunda yer aldı. UEFA listesine adı yazdırılan Sırp golcü, müsabakaya yedek kulübesinde başladı. Siyah-beyazlı taraftarlar, ısınma bölümünde 26 yaşındaki santrfora yoğun sevgi gösterisinde bulundu.
Maçta Beşiktaş'ın durumu 3-0 yapmasının ardından Dusan Vlahovic, Hyeon Gyu-Oh'un yerine oyuna dahil oldu. Tribünler yeni yıldızlarına oyuna girerken büyük destek verdi.
TRASSORD SAKATLANDI VE DEVAM EDEMEDİ
Öte yandan Beşiktaş'ın Arsenal'den yeni transferi Leandro Trossard, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında sakatlık yaşadı.
Kauno Zalgiris maçında sakatlanan Trossard, 72. dakikada oyuna devam edemedi ve kenara gelmek zorunda kaldı.
Sakatlık nedeniyle yerini Milot Rashica'ya bırakan Trossard'ın durumu kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Beşiktaş Trossard'ın sakatlığının ardından maçta tempoyu düşürdü ve kalan süreyi kontrolünden geçirdi. Çalan son düdüğün ardından Beşiktaş, 3-0 ile rövanş öncesinde büyük avantaj ayakaladı.
VINCENZO ITALIANO'YA DESTEK
Beşiktaşlı taraftarlar, her maç olduğu gibi teknik direktör Vincenzo Italiano'ya tezahüratlarla destekte bulundu.
Karşılaşmadan önce ısınma bölümünde takımının başında yer alan İtalyan çalıştırıcı, tribünlerin desteğine alkışlarla karşılık verdi.
İKİ KULÜP YEMEKTE BULUŞTU!
Beşiktaş Kulübü, UEFA ve Kauno Zalgiris heyetleriyle dostluk yemeğinde buluştu.
Tüpraş Stadı'nda bulunan restorandaki yemeğe siyah-beyazlı yöneticiler Toygun Batallı, Merve Öztopaloğlu, Aykut Torunoğulları, İbrahim Şafak Sağlam ile Beşiktaş Kulübü Futbol A Takım ve Nevzat Demir Tesisleri Koordinatörü Tuğkan Keçecioğlu, UEFA Delegesi Ayan Alzhanov, Kauno Zalgiris Kulübü Başkanı Mantas Kalnietis, Genel Müdür Eimantas Püras, Sportif Direktör Darius Sinkünas ile İletişim Müdürü Lukas Gintautas katıldı.
Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri, konuklara yemeğin ardından dostça bir müsabaka olması temennisinde bulundu ve günün anısına plaket ile Beşiktaş forması takdim etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı kornere ön direkte kafa vuruşunu yapan Oh, meşin yuvarlağı kalecinin müdahalesine rağmen filelerle buluşturdu.
12. dakikada siyah-beyazlılar ikinci golü buldu. Sol kanadı etkili kullanan Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın kale önüne yaptığı ortaya altıpas içinde ayak içiyle dokunan Murillo, topu kalecinin yanından ağlara gönderdi: 2-0
27. dakikada sağ kanattan arka direğe yapılan ortaya kafa vuruşunu yapan Krekovic'in şutunda top, üstten dışarı çıktı.
29. dakikada sağdan kullanılan kornerde Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda kaleci Svedkauskas, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde çıkardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Oh'un kayarak yaptığı vuruşta savunma araya girerek golü önledi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada ceza sahası sağ çaprazındaki İlhan Fakılı'nın geriye çıkardığı pasa gelişine vuruşunu yapan Olaitan'ın şutunda, kaleci Svedkauskas uzandı ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.
57. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde Slivka'nın müdahalesiyle Oh yerde kaldı ve hakem Tobias Stieler, beyaz noktayı gösterdi.
59. dakikada penaltıda topun başına geçen kaptan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlara gönderdi: 3-0
68. dakikada sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın kale önüne ortasına boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Vlahovic'in şutunda, kaleci Svedkauskas topu son anda çelmeyi başardı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Tobias Stieler, Lasse Koslowski, Jonas Weickenmeier (Almanya)
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (Dk. 81 Ouattara), Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan (Dk. 60 Hadziahmetovic), Cerny (Dk. 46 İlhan Fakılı), Trossard (Dk. 72 Rashica), Oh (Dk. 60 Vlahovic)
Kauno Zalgiris: Svedkauskas, Moutachy (Dk. 46 Kastrati), Tolordava, Slivka, Konatar, Lekiatas, Benchaib (Dk. 79 Fiolic), Baldassarra, Kalik (Dk. 63 Oliveira), Krekovic (Dk. 63 Ourega), Debeljuh (Dk. 46 Burba)
Goller: Dk. 6 Oh, Dk. 12 Murillo, Dk. 59 Orkun Kökçü (Penaltıdan) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 66 Baldassarra, Dk. 67 Oliveira, Dk. 71 Tolordava, Dk. 81 Fiolic (Kauno Zalgiris), Dk. 76 Murillo (Beşiktaş)
Arsenal'den Beşiktaş'a gelen Leandro Trossard, karşılaşmanın 72. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
İlk maçı 3-0 kazanan ve büyük avantaj yakalayan Beşiktaş, 27 Ağustos Perşembe günü Kauno Zalgiris ile deplasmanda TSİ 20:00'de karşılaşacak.
🎥Beşiktaş tribünlerini ayağa kaldıran isim;
🇰🇷⚽️ Hyeon Gyu-Ohpic.twitter.com/xmN2UFxUHh https://t.co/0LpSQcZKH3
— Sporx (@sporx) August 20, 2026
Amir Murillo, en sevdiği iş olan ceza sahası koşusunu yaptı ve farkı ikiye çıkarttı! 💪pic.twitter.com/r4KBwdnQzS
— Sporx (@sporx) August 20, 2026
BEŞİKTAŞ'TA BU KEZ 3 DEĞİŞİKLİK!
Orkun Kökçü attı, UEFA Avrupa Ligi kapıları aralandı.⏳⚽️pic.twitter.com/lH84iCDeK8 https://t.co/GFOggNe43W
— Sporx (@sporx) August 20, 2026
Beşiktaş'ın yeni transferi Sırp golcü Dusan Vlahovic, Litvanya takımı Kauno Zalgiris ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu birinci maçında ilk kez kadroda kendine yer buldu.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Kauno Zalgiris ile Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, son olarak ligde oynanan Eyüpspor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.
48 yaşındaki çalıştırıcı, Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou ve Semih Kılıçsoy'un yerine Amir Murillo, Emirhan Topçu ve Hyeon-gyu Oh'u ilk 11'de görevlendirdi.
Siyah-beyazlılar, mücadeleye Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile başladı.
Beşiktaş'ta kulübede ise Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Yasin Özcan ve Semih Kılıçsoy, İtalyan teknik adamdan şans bekledi.
BEŞİKTAŞ MAÇA ŞAHANE BAŞLADI!
Taraftarının önünde harika bir destekle maça başlayan Beşiktaş, arka arkaya goller buldu. Maçın 6. dakikasında Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı kornere ön direkte kafa vuruşunu yapan Oh, meşin yuvarlağı kalecinin müdahalesine rağmen filelerle buluşturdu.
Karşılaşmanın 12. dakikasında siyah-beyazlılar ikinci golü buldu. Sol kanadı etkili kullanan Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın kale önüne yaptığı ortaya altıpas içinde ayak içiyle dokunan Murillo, topu kalecinin yanından ağlara gönderdi ve durum 2-0 oldu.
Mücadelenin 29. dakikasında sağdan kullanılan kornerde Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda kaleci Svedkauskas, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde çıkardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Oh'un kayarak yaptığı vuruşta savunma araya girerek golü önledi. İlk yarıda Beşiktaş başka gol bulamayınca, siyah-beyazlı temsilcimiz soyunma odasına iki golle önde gitti.
OH YERDE PENALTI, ORKUN SAHNEDE...
İkinci yarıya istekli başlayan Beşiktaş, arka arkaya geliştirdiği organize ataklarla Kauno Zalgiris kalesinde büyük tehlikeler yaratmaya devam etti. Maçın 57. dakikasında Oh, Kauno Zalgiris ceza sahasında Slivka'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Tobias Stieler, tereddütsüz bir şekilde penaltı noktasını gösterdi. Beşiktaş'ta topun başına geçen kaptan Orkun Kökçü penaltıyı gole çevirdi ve Beşiktaş durumu 3-0 yaptı.
VLAHOVIC İLK KEZ SAHAYA ÇIKTI
Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, Kauno Zalgiris karşısında ilk kez maç kadrosunda yer aldı. UEFA listesine adı yazdırılan Sırp golcü, müsabakaya yedek kulübesinde başladı. Siyah-beyazlı taraftarlar, ısınma bölümünde 26 yaşındaki santrfora yoğun sevgi gösterisinde bulundu.
Maçta Beşiktaş'ın durumu 3-0 yapmasının ardından Dusan Vlahovic, Hyeon Gyu-Oh'un yerine oyuna dahil oldu. Tribünler yeni yıldızlarına oyuna girerken büyük destek verdi.
TRASSORD SAKATLANDI VE DEVAM EDEMEDİ
Öte yandan Beşiktaş'ın Arsenal'den yeni transferi Leandro Trossard, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında sakatlık yaşadı.
Kauno Zalgiris maçında sakatlanan Trossard, 72. dakikada oyuna devam edemedi ve kenara gelmek zorunda kaldı.
Sakatlık nedeniyle yerini Milot Rashica'ya bırakan Trossard'ın durumu kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Beşiktaş Trossard'ın sakatlığının ardından maçta tempoyu düşürdü ve kalan süreyi kontrolünden geçirdi. Çalan son düdüğün ardından Beşiktaş, 3-0 ile rövanş öncesinde büyük avantaj ayakaladı.
VINCENZO ITALIANO'YA DESTEK
Beşiktaşlı taraftarlar, her maç olduğu gibi teknik direktör Vincenzo Italiano'ya tezahüratlarla destekte bulundu.
Karşılaşmadan önce ısınma bölümünde takımının başında yer alan İtalyan çalıştırıcı, tribünlerin desteğine alkışlarla karşılık verdi.
İKİ KULÜP YEMEKTE BULUŞTU!
Beşiktaş Kulübü, UEFA ve Kauno Zalgiris heyetleriyle dostluk yemeğinde buluştu.
Tüpraş Stadı'nda bulunan restorandaki yemeğe siyah-beyazlı yöneticiler Toygun Batallı, Merve Öztopaloğlu, Aykut Torunoğulları, İbrahim Şafak Sağlam ile Beşiktaş Kulübü Futbol A Takım ve Nevzat Demir Tesisleri Koordinatörü Tuğkan Keçecioğlu, UEFA Delegesi Ayan Alzhanov, Kauno Zalgiris Kulübü Başkanı Mantas Kalnietis, Genel Müdür Eimantas Püras, Sportif Direktör Darius Sinkünas ile İletişim Müdürü Lukas Gintautas katıldı.
Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri, konuklara yemeğin ardından dostça bir müsabaka olması temennisinde bulundu ve günün anısına plaket ile Beşiktaş forması takdim etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı kornere ön direkte kafa vuruşunu yapan Oh, meşin yuvarlağı kalecinin müdahalesine rağmen filelerle buluşturdu.
12. dakikada siyah-beyazlılar ikinci golü buldu. Sol kanadı etkili kullanan Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın kale önüne yaptığı ortaya altıpas içinde ayak içiyle dokunan Murillo, topu kalecinin yanından ağlara gönderdi: 2-0
27. dakikada sağ kanattan arka direğe yapılan ortaya kafa vuruşunu yapan Krekovic'in şutunda top, üstten dışarı çıktı.
29. dakikada sağdan kullanılan kornerde Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda kaleci Svedkauskas, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde çıkardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Oh'un kayarak yaptığı vuruşta savunma araya girerek golü önledi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada ceza sahası sağ çaprazındaki İlhan Fakılı'nın geriye çıkardığı pasa gelişine vuruşunu yapan Olaitan'ın şutunda, kaleci Svedkauskas uzandı ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.
57. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde Slivka'nın müdahalesiyle Oh yerde kaldı ve hakem Tobias Stieler, beyaz noktayı gösterdi.
59. dakikada penaltıda topun başına geçen kaptan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlara gönderdi: 3-0
68. dakikada sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın kale önüne ortasına boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Vlahovic'in şutunda, kaleci Svedkauskas topu son anda çelmeyi başardı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Tobias Stieler, Lasse Koslowski, Jonas Weickenmeier (Almanya)
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (Dk. 81 Ouattara), Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan (Dk. 60 Hadziahmetovic), Cerny (Dk. 46 İlhan Fakılı), Trossard (Dk. 72 Rashica), Oh (Dk. 60 Vlahovic)
Kauno Zalgiris: Svedkauskas, Moutachy (Dk. 46 Kastrati), Tolordava, Slivka, Konatar, Lekiatas, Benchaib (Dk. 79 Fiolic), Baldassarra, Kalik (Dk. 63 Oliveira), Krekovic (Dk. 63 Ourega), Debeljuh (Dk. 46 Burba)
Goller: Dk. 6 Oh, Dk. 12 Murillo, Dk. 59 Orkun Kökçü (Penaltıdan) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 66 Baldassarra, Dk. 67 Oliveira, Dk. 71 Tolordava, Dk. 81 Fiolic (Kauno Zalgiris), Dk. 76 Murillo (Beşiktaş)