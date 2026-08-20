Beşiktaş ile Kauno Zalgiris'in karşı karşıya geldiği mücadelede tribünlerde renkli görüntüler oluştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı taraftarlar, gün içinde kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan "Bu akşam güney tribün beyaz, kuzey tribün siyah giyiniyor" çağrısına uydu.
Kuzey tribününde siyah giyinen Beşiktaşlı futbolseverler, güneyde ise beyaz forma ve tişörtlerle ilk düdüğü bekledi.
Öte yandan Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterirken, tribünlerde küçük boşluklar göze çarptı.
- Kauno Zalgiris taraftarı gelmedi
Beşiktaş-Kauno Zalgiris karşılaşmasına konuk ekip taraftarı ilgi göstermedi.
Litvanya temsilcisinin taraftarlarının gelmemesi üzerine siyah-beyazlı yönetim, Beşiktaşlı taraftarlar için biletleri satışa çıkardı.
Biletlerin büyük bölümü kısa sürede tükenirken, taraftarlar tezahüratlarla takımlarına destek oldu.
Kuzey tribününde siyah giyinen Beşiktaşlı futbolseverler, güneyde ise beyaz forma ve tişörtlerle ilk düdüğü bekledi.
Öte yandan Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterirken, tribünlerde küçük boşluklar göze çarptı.
- Kauno Zalgiris taraftarı gelmedi
Beşiktaş-Kauno Zalgiris karşılaşmasına konuk ekip taraftarı ilgi göstermedi.
Litvanya temsilcisinin taraftarlarının gelmemesi üzerine siyah-beyazlı yönetim, Beşiktaşlı taraftarlar için biletleri satışa çıkardı.
Biletlerin büyük bölümü kısa sürede tükenirken, taraftarlar tezahüratlarla takımlarına destek oldu.