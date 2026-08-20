20 Ağustos
Trabzonspor-Ferencvaros
0-1
20 Ağustos
Beşiktaş-FK Kauno Zalgiris
3-0
20 Ağustos
Kairat Almaty-Anderlecht
0-3
20 Ağustos
Jagiellonia Bialystok-Iberia 1999
4-0
20 Ağustos
Mjaellby-RB Salzburg
0-1
20 Ağustos
Lech Poznan-Thun
7-0
20 Ağustos
Benfica-AGF
1-08'
20 Ağustos
Tromsoe-Brighton
0-0
20 Ağustos
FC Midtjylland-Rijeka
2-0
20 Ağustos
PAOK-Brann
0-167'
20 Ağustos
Gornik Zabrze-AS Monaco
0-251'
20 Ağustos
FC Twente-Qarabag FK
0-151'
20 Ağustos
Sion-Ajax
1-0DA
20 Ağustos
Motherwell-Freiburg
1-140'
20 Ağustos
Panathinaikos-H. Kralove
0-040'
20 Ağustos
Gent-Hibernian
0-040'
20 Ağustos
Atalanta-Hapoel Tel Aviv
0-039'
20 Ağustos
Rangers-Jablonec
0-025'
20 Ağustos
Braga-Austria Wien
0-010'
20 Ağustos
Getafe-Partizan
0-09'

Beşiktaş'ta bu kez kuzey siyah, güney beyaz

Beşiktaşlı taraftarlar, Kauno Zalgiris maçında tribünlerde siyah-beyaz görüntüler öne çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 21:07
Haber: AA
Beşiktaş'ta bu kez kuzey siyah, güney beyaz
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Beşiktaş ile Kauno Zalgiris'in karşı karşıya geldiği mücadelede tribünlerde renkli görüntüler oluştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı taraftarlar, gün içinde kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan "Bu akşam güney tribün beyaz, kuzey tribün siyah giyiniyor" çağrısına uydu.

Kuzey tribününde siyah giyinen Beşiktaşlı futbolseverler, güneyde ise beyaz forma ve tişörtlerle ilk düdüğü bekledi.

Öte yandan Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterirken, tribünlerde küçük boşluklar göze çarptı.



- Kauno Zalgiris taraftarı gelmedi

Beşiktaş-Kauno Zalgiris karşılaşmasına konuk ekip taraftarı ilgi göstermedi.

Litvanya temsilcisinin taraftarlarının gelmemesi üzerine siyah-beyazlı yönetim, Beşiktaşlı taraftarlar için biletleri satışa çıkardı.

Biletlerin büyük bölümü kısa sürede tükenirken, taraftarlar tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

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