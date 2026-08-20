20 Ağustos
Trabzonspor-Ferencvaros
0-1
20 Ağustos
Beşiktaş-FK Kauno Zalgiris
3-0
20 Ağustos
Kairat Almaty-Anderlecht
0-3
20 Ağustos
Jagiellonia Bialystok-Iberia 1999
4-0
20 Ağustos
Mjaellby-RB Salzburg
0-1
20 Ağustos
Lech Poznan-Thun
7-0
20 Ağustos
Benfica-AGF
3-185'
20 Ağustos
Tromsoe-Brighton
0-0
20 Ağustos
FC Midtjylland-Rijeka
2-0
20 Ağustos
PAOK-Brann
1-1
20 Ağustos
Gornik Zabrze-AS Monaco
2-3
20 Ağustos
FC Twente-Qarabag FK
0-1
20 Ağustos
Sion-Ajax
2-4
20 Ağustos
Motherwell-Freiburg
1-3
20 Ağustos
Panathinaikos-H. Kralove
2-2
20 Ağustos
Gent-Hibernian
0-0
20 Ağustos
Atalanta-Hapoel Tel Aviv
0-0
20 Ağustos
Rangers-Jablonec
1-0
20 Ağustos
Braga-Austria Wien
2-088'
20 Ağustos
Getafe-Partizan
2-188'

Amir Murillo'dan itiraf: "Beni şaşırttı"

Beşiktaş'ın Panamalı sağ beki Amir Murillo, Kauno Zalgiris maçı sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 22:24 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 23:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Amir Murillo'dan itiraf: 'Beni şaşırttı'
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Beşiktaş'ın Panamalı sağ beki Amir Murillo, Kauno Zalgiris maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK"

Amir Murillo, "Bizim için çok iyi bir maç oldu. Çok iyi bir skor aldık. Daha fazla gol de atabilirdik ancak rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde ettik." ifadelerini kullandı.

"CEZA SAHASINA GİRMEYİ SEVİYORUM"

Hücumdaki rolü ve takımın oyun anlayışı hakkında konuşan Panamalı futbolcu, "Ceza sahasına girmeyi seviyorum. Tabii ki Rıdvan'ın asisti de çok iyiydi. Hocamızın saha kenarındaki enerjisi çok iyi, bunu sahada biz de fark ediyoruz. Sistemimiz zaten rakibi domine etme anlayışı üzerine kurulu. Biz bek oyuncuları da hücum oyuncuları gibi aksiyon alıyoruz." dedi.

"LİGİN REKABETÇİ OLMASI BENİ ŞAŞIRTTI"

Beşiktaş'a ve İstanbul'a geldikten sonra kendisini en çok neyin şaşırttığı sorulan Murillo, Süper Lig'in seviyesine dikkat çekti.

Murillo, "Aslında her şey diyebilirim. Gelmeden önce derbileri izlemiştim ama ligin geneli, statların atmosferleri... Diğer takımların seviyesi beni şaşırttı. Ligin rekabetçi olması da beni şaşırttı." sözleriyle açıklamalarını tamamladı. 

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