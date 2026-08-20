20 Ağustos
Trabzonspor-Ferencvaros
0-1
20 Ağustos
Beşiktaş-FK Kauno Zalgiris
3-0
20 Ağustos
Kairat Almaty-Anderlecht
0-3
20 Ağustos
Jagiellonia Bialystok-Iberia 1999
4-0
20 Ağustos
Mjaellby-RB Salzburg
0-1
20 Ağustos
Lech Poznan-Thun
7-0
20 Ağustos
Benfica-AGF
3-185'
20 Ağustos
Tromsoe-Brighton
0-0
20 Ağustos
FC Midtjylland-Rijeka
2-0
20 Ağustos
PAOK-Brann
1-1
20 Ağustos
Gornik Zabrze-AS Monaco
2-3
20 Ağustos
FC Twente-Qarabag FK
0-1
20 Ağustos
Sion-Ajax
2-4
20 Ağustos
Motherwell-Freiburg
1-3
20 Ağustos
Panathinaikos-H. Kralove
2-2
20 Ağustos
Gent-Hibernian
0-0
20 Ağustos
Atalanta-Hapoel Tel Aviv
0-0
20 Ağustos
Rangers-Jablonec
1-0
20 Ağustos
Braga-Austria Wien
2-088'
20 Ağustos
Getafe-Partizan
2-188'

Rıdvan Yılmaz: "Bu bir hayal değil!"

Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, Kauno Zalgiris maçı sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 22:59 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 23:08
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Rıdvan Yılmaz: 'Bu bir hayal değil!'
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UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti. Yaptığı iki asistle galibiyette önemli rol oynayan Rıdvan Yılmaz, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Güzel bir seri yakaladıklarını dile getiren Rıdvan Yılmaz, "Bizim için çok değerli bir başlangıç. Çok güzel bir seri yakaladık. Diğer maçlarda pek fazla gol atamasak da bu maçta gol pozisyonlarında da tatmin ettiğimizi düşünüyorum. 3 golü de bulduk, bu yüzden mutluyuz" diye konuştu.

"AYAKLARIM YERE BASARAK AYNI ŞEKİLDE DEVAM ETMEYE ÇALIŞACAĞIM"

Bu sezon artan performansıyla ilgili gelen soru üzerine Rıdvan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Tabii ki de bu performanstan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Performans evet tabii ki de arttı ama ben bundan önce de bundan aşağı performans sergilediğimi düşünmüyorum. Sadece bugün güzel iki asistle sonuçlandırdığımı düşünüyorum. Tabii ki de böyle durumlarda havaya girmenin bir manası yok, ayaklarım yere basarak aynı şekilde devam etmeye çalışacağım."

"BU BİR HAYAL DEĞİL"

Yaptıkları başlangıçtan dolayı kendileriyle gurur duyduklarını dile getiren 25 yaşındaki sol bek, "Bu bir hayal değil, bence bu olması gerekendi. Çünkü yani Türkiye'nin en büyük kulübünde böyle oynamak zorundayız. Diğer türlü geçen sezonlarda belki çok iyi başlangıç yapamadık ama bu sezon bence hem kendi açımızdan taraftarı tatmin ettiğimizi düşünüyoruz. Bu başlangıç için biz de çok gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"ELİMİZDEN GELDİĞİNCE NÜBEL'İ YORMAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Oynadıkları 6 resmi maçta da gol yememeleri hatırlatılan Rıdvan Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elimizden geldiğince Nübel'i yormamaya çalışacağız. O da Midtjylland maçlarından sonra rahat maçlar geçiriyor. Belki yorulmuyor da. Bizim tek hedefimiz oraya en az şekilde topu getirip rakibe şans vermemek. Bunu da şu anda iyi başardığımızı düşünüyorum. İnşallah böyle devam edeceğiz." 

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