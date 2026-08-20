Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Kauno Zalgiris karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların performansından duyduğu memnuniyeti dile getiren İtalyan teknik adam, Leandro Trossard'ın sağlık durumuna da açıklık getirdi.
TROSSARD'IN DURUMU
Trossard'ın maçta aldığı darbe hakkında konuşan Italiano, "Trossard hakkında şunu söyleyebilirim; kötü bir darbeye maruz kaldı. Acısı var ama bir sakatlığı yok." ifadelerini kullandı.
"MÜKEMMEL BİR PERFORMANS"
Karşılaşmayı değerlendiren deneyimli teknik adam, oyuncularını tebrik ederek, "Maça iyi başladık ve evinizde iyi bir iş çıkarmalısınız. Çocukları tebrik ederim, harika iş çıkardılar. Bize inanç var, bunu görüyoruz. Sonuçtan ve oyundan çok mutluyum. Bu maçta her şey iyiydi, mükemmel bir performans..." dedi.
Takımının gelişmeye devam etmesi gerektiğinin altını çizen Italiano, "Daha iyi olmalıyız, bu yetmez. Daha çok gol atabilirdik. Böyle kazandığınız maçlarda eğlenmelisiniz. Kaybettiğinizde ise ders çıkararak gelişmelisiniz." sözlerini sarf etti.
"YOLUN ÇOK BAŞINDAYIZ"
Kamuoyundaki beklentilerin yükselmesinin üzerinde baskı oluşturup oluşturmadığı sorulan Vincenzo Italiano, "Yolun çok başındayız. Geleli iki ay bile olmadı. Önümüzde çok günler olacak ve zor günler de olacak. Hep böyle olmayacak. İki aylık süreçten çok mutluyum. Herkesi takıma dahil etmeye çalışıyorum ve herkes elinden geleni yapıyor." açıklamasında bulundu.
"BEŞİKTAŞ'TAYIZ VE BASKI OLACAK"
Beşiktaş'ta beklentilerin yüksek olmasının doğal olduğunu vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, "Beşiktaş'tayız ve baskı olacak. Bu normal, bunu biliyoruz. Biz her kulvarda sonuna kadar gitmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
BASIN TOPLANTISI
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Italiano, "Daha fazla gol şansı bulmamız gerekiyor. Takım kazanmak istiyor. Bu mentaliteye sahip ve bunu da bugün gösterdik. İlk kornerden maçı açabildik. Bunun için mutluyum. Böyle devam etmemiz ve daha da aç olmamız gerekiyor. Hep kazanan takım olmamız gerekiyor. Mentalitemizde hep kazanan bir takım olmak istiyoruz. Daha fazla gol atmak için çalışmamız gerekiyor. Savunmadan çok mutluyum. Top kapmamız şu ana kadar harika. Daha bitmiş bir şey yok. Bir 90 dakika daha var. İlk maçta üstünlüğü sağladık ama daha bitmiş bir şey yok." ifadelerini kullandı.
Stoperlerinden memnun olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, ilerleyen süreçte daha fazla rotasyon yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Üç stoperimi de oynattım. Üçünden de memnunum, beni zor duruma sokmadılar. Umarım beni yanıltmazlar. Oynayan herkesin yüzde 100'ünü vermesi ve bu inancın devam etmesi lazım. Rotasyon yapmak zorunda değilsiniz ama bazen de rotasyon yapmak zorundasınız. Maçlar arasında az zaman olduğu için yorgunluk oluyor. İki günde bir maç oynuyoruz, o yüzden daha taze ve diri oyuncuları kullanmayı tercih edebiliyorsunuz. Şu ana kadar çok yorucu bir performans olmadı ama ileride daha fazla oyuncu değişikliği görebileceksiniz."
Beşiktaş taraftarının bu akşam itici güç olduğunu aktaran Italiano, "Maça iyi başladık ve erken gol bulduk. Rakibi zor duruma sokmaya çalıştık. Bunlar taraftarın sayesinde oldu. Onlar bizim itici gücümüz. Bu akşam 12. adam olduklarını söyleyebilirim. Bu taraftar bunu sağlıyor. İlk dakikadan itibaren yüzde 100'ünüzü vererek koşmanız gerekiyor. Bütün taraftara teşekkür ederim. Bugün avantajı aldık, çok mutluyuz. Bunların hepsini taraftar sayesinde yaptık." değerlendirmesinde bulundu.
TROSSARD'IN DURUMU
Trossard'ın maçta aldığı darbe hakkında konuşan Italiano, "Trossard hakkında şunu söyleyebilirim; kötü bir darbeye maruz kaldı. Acısı var ama bir sakatlığı yok." ifadelerini kullandı.
"MÜKEMMEL BİR PERFORMANS"
Karşılaşmayı değerlendiren deneyimli teknik adam, oyuncularını tebrik ederek, "Maça iyi başladık ve evinizde iyi bir iş çıkarmalısınız. Çocukları tebrik ederim, harika iş çıkardılar. Bize inanç var, bunu görüyoruz. Sonuçtan ve oyundan çok mutluyum. Bu maçta her şey iyiydi, mükemmel bir performans..." dedi.
Takımının gelişmeye devam etmesi gerektiğinin altını çizen Italiano, "Daha iyi olmalıyız, bu yetmez. Daha çok gol atabilirdik. Böyle kazandığınız maçlarda eğlenmelisiniz. Kaybettiğinizde ise ders çıkararak gelişmelisiniz." sözlerini sarf etti.
"YOLUN ÇOK BAŞINDAYIZ"
Kamuoyundaki beklentilerin yükselmesinin üzerinde baskı oluşturup oluşturmadığı sorulan Vincenzo Italiano, "Yolun çok başındayız. Geleli iki ay bile olmadı. Önümüzde çok günler olacak ve zor günler de olacak. Hep böyle olmayacak. İki aylık süreçten çok mutluyum. Herkesi takıma dahil etmeye çalışıyorum ve herkes elinden geleni yapıyor." açıklamasında bulundu.
"BEŞİKTAŞ'TAYIZ VE BASKI OLACAK"
Beşiktaş'ta beklentilerin yüksek olmasının doğal olduğunu vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, "Beşiktaş'tayız ve baskı olacak. Bu normal, bunu biliyoruz. Biz her kulvarda sonuna kadar gitmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
BASIN TOPLANTISI
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Italiano, "Daha fazla gol şansı bulmamız gerekiyor. Takım kazanmak istiyor. Bu mentaliteye sahip ve bunu da bugün gösterdik. İlk kornerden maçı açabildik. Bunun için mutluyum. Böyle devam etmemiz ve daha da aç olmamız gerekiyor. Hep kazanan takım olmamız gerekiyor. Mentalitemizde hep kazanan bir takım olmak istiyoruz. Daha fazla gol atmak için çalışmamız gerekiyor. Savunmadan çok mutluyum. Top kapmamız şu ana kadar harika. Daha bitmiş bir şey yok. Bir 90 dakika daha var. İlk maçta üstünlüğü sağladık ama daha bitmiş bir şey yok." ifadelerini kullandı.
Stoperlerinden memnun olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, ilerleyen süreçte daha fazla rotasyon yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Üç stoperimi de oynattım. Üçünden de memnunum, beni zor duruma sokmadılar. Umarım beni yanıltmazlar. Oynayan herkesin yüzde 100'ünü vermesi ve bu inancın devam etmesi lazım. Rotasyon yapmak zorunda değilsiniz ama bazen de rotasyon yapmak zorundasınız. Maçlar arasında az zaman olduğu için yorgunluk oluyor. İki günde bir maç oynuyoruz, o yüzden daha taze ve diri oyuncuları kullanmayı tercih edebiliyorsunuz. Şu ana kadar çok yorucu bir performans olmadı ama ileride daha fazla oyuncu değişikliği görebileceksiniz."
Beşiktaş taraftarının bu akşam itici güç olduğunu aktaran Italiano, "Maça iyi başladık ve erken gol bulduk. Rakibi zor duruma sokmaya çalıştık. Bunlar taraftarın sayesinde oldu. Onlar bizim itici gücümüz. Bu akşam 12. adam olduklarını söyleyebilirim. Bu taraftar bunu sağlıyor. İlk dakikadan itibaren yüzde 100'ünüzü vererek koşmanız gerekiyor. Bütün taraftara teşekkür ederim. Bugün avantajı aldık, çok mutluyuz. Bunların hepsini taraftar sayesinde yaptık." değerlendirmesinde bulundu.