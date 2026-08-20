20 Ağustos
Trabzonspor-Ferencvaros
0-1
20 Ağustos
Beşiktaş-FK Kauno Zalgiris
3-0
20 Ağustos
Kairat Almaty-Anderlecht
0-3
20 Ağustos
Jagiellonia Bialystok-Iberia 1999
4-0
20 Ağustos
Mjaellby-RB Salzburg
0-1
20 Ağustos
Lech Poznan-Thun
7-0
20 Ağustos
Benfica-AGF
1-06'
20 Ağustos
Tromsoe-Brighton
0-0
20 Ağustos
FC Midtjylland-Rijeka
2-0
20 Ağustos
PAOK-Brann
0-165'
20 Ağustos
Gornik Zabrze-AS Monaco
0-149'
20 Ağustos
FC Twente-Qarabag FK
0-049'
20 Ağustos
Sion-Ajax
1-0DA
20 Ağustos
Motherwell-Freiburg
1-138'
20 Ağustos
Panathinaikos-H. Kralove
0-038'
20 Ağustos
Gent-Hibernian
0-038'
20 Ağustos
Atalanta-Hapoel Tel Aviv
0-037'
20 Ağustos
Rangers-Jablonec
0-023'
20 Ağustos
Braga-Austria Wien
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20 Ağustos
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22:00

Beşiktaş'ta Leandro Trossard sakatlandı

Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard, Kauno Zalgiris maçında sakatlandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 21:34
Beşiktaş'ta Leandro Trossard sakatlandı
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Beşiktaş'ın Arsenal'den yeni transferi Leandro Trossard, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında sakatlık yaşadı. 

Kauno Zalgiris maçında sakatlanan Trossard, 72. dakikada oyuna devam edemedi ve kenara gelmek zorunda kaldı. 

Sakatlık nedeniyle yerini Milot Rashica'ya bırakan Trossard'ın durumu kontrollerin ardından netlik kazanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
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