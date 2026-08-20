Beşiktaş'ın Arsenal'den yeni transferi Leandro Trossard, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında sakatlık yaşadı.
Kauno Zalgiris maçında sakatlanan Trossard, 72. dakikada oyuna devam edemedi ve kenara gelmek zorunda kaldı.
Sakatlık nedeniyle yerini Milot Rashica'ya bırakan Trossard'ın durumu kontrollerin ardından netlik kazanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Kauno Zalgiris maçında sakatlanan Trossard, 72. dakikada oyuna devam edemedi ve kenara gelmek zorunda kaldı.
Sakatlık nedeniyle yerini Milot Rashica'ya bırakan Trossard'ın durumu kontrollerin ardından netlik kazanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE