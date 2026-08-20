20 Ağustos
Trabzonspor-Ferencvaros
0-1
20 Ağustos
Beşiktaş-FK Kauno Zalgiris
3-0
20 Ağustos
Kairat Almaty-Anderlecht
0-3
20 Ağustos
Jagiellonia Bialystok-Iberia 1999
4-0
20 Ağustos
Mjaellby-RB Salzburg
0-1
20 Ağustos
Lech Poznan-Thun
7-0
20 Ağustos
Benfica-AGF
3-185'
20 Ağustos
Tromsoe-Brighton
0-0
20 Ağustos
FC Midtjylland-Rijeka
2-0
20 Ağustos
PAOK-Brann
1-1
20 Ağustos
Gornik Zabrze-AS Monaco
2-3
20 Ağustos
FC Twente-Qarabag FK
0-1
20 Ağustos
Sion-Ajax
2-4
20 Ağustos
Motherwell-Freiburg
1-3
20 Ağustos
Panathinaikos-H. Kralove
2-2
20 Ağustos
Gent-Hibernian
0-0
20 Ağustos
Atalanta-Hapoel Tel Aviv
0-0
20 Ağustos
Rangers-Jablonec
1-0
20 Ağustos
Braga-Austria Wien
2-088'
20 Ağustos
Getafe-Partizan
2-188'

Sidny Lopes Cabral: "Taraftarımız rahat olsun, tur atlarız"

Trabzonspor forması giyen Sidny Lopes Cabral, "Aslında biz ikinci maça da bugünkü maça başladığımız gibi başlayacağız. Taraftarımız bu konuda rahat olabilir. Biz kendimize güveniyoruz ve bunun rövanşında turu atlayacağımızı düşünüyorum" dedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 23:22
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Sidny Lopes Cabral: 'Taraftarımız rahat olsun, tur atlarız'
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor forması giyen Sidny Lopes Cabral basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Cabral, ikinci yarıdaki enerjilerini, rövanş maçına taşıdıklarında kazanabileceklerini düşündüğünü ifade ederek, "Aslında biz ikinci maça da bugünkü maça başladığımız gibi başlayacağız. Taraftarımız bu konuda rahat olabilir. Biz kendimize güveniyoruz ve bunun rövanşında turu atlayacağımızı düşünüyorum. Bugün en önemli olan şey ikinci yarı sergilediğimiz oyundu. İkinci yarıdaki enerjiyi, önümüzdeki rövanş maçına taşıyabilirsek kazanabileceğimi düşünüyorum. Bu konuda taraftarımız rahat olabilirler. Dünya kupasında olan şey artık geçmişte kaldı. Benim şu an odak noktam Trabzonspor ve Trabzonspor'a katkı sağlayabilmek. Benim kabiliyetlerimden biri de 2 ayağımla sert şut çekebilmek, ben de bunun doğrultusunda denemeler yaptım" diye konuştu. 

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