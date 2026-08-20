Galatasaray, kanat transferinde Ismaila Sarr ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların Senegalli yıldız ve temsilcileriyle 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı belirtilirken gözler Crystal Palace ile yapılacak bonservis pazarlığına çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Hücum hattına önemli bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr için yürüttüğü görüşmelerde kritik bir aşamayı geride bıraktı.
SARR İLE 4 YILLIK ANLAŞMA
Fransız gazeteci Nabil Djellit'in haberine göre Galatasaray, 28 yaşındaki futbolcu ve temsilcileriyle 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Ismaila Sarr'ın da gelecek sezondan itibaren Galatasaray forması giymeye ve sarı-kırmızılı takımla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye sıcak baktığı ifade edildi.
PALACE 60 MİLYON EURO İSTİYOR
Oyuncu tarafıyla anlaşma sağlayan Galatasaray'ın önündeki en önemli engel ise Crystal Palace'ın bonservis beklentisi... İngiliz ekibinin yıldız futbolcu için yaklaşık 60 milyon euro talep ettiği iddia edildi.
Galatasaray'ın ilk teklifini geri çevirdiği belirtilen Crystal Palace, Sarr'ı kadronun önemli parçalarından biri olarak görüyor. Sarı-kırmızılı yönetim ise bonuslar ve ödeme planının da yer aldığı yeni bir teklifle bonservis bedelini daha uygun bir seviyeye çekmeye çalışıyor.
GEÇEN SEZON 21 GOL ATTI
Ismaila Sarr, Crystal Palace formasıyla oldukça etkili bir 2025/26 sezonu geçirdi. Senegalli hücum oyuncusu tüm kulvarlarda çıktığı 45 karşılaşmada 21 kez fileleri havalandırdı.
Premier League'de 28 maçta 9 gol atan Sarr, Crystal Palace'ın şampiyonluğa ulaştığı UEFA Konferans Ligi'nde ise 13 karşılaşmada 9 gol kaydetti. Takımının geçen sezonki en skorer oyuncusu olan yıldız futbolcu, taraftarların oylarıyla Crystal Palace'ta yılın oyuncusu seçildi.
PALACE'A 16 MİLYON EUROYA GELDİ
Crystal Palace, Ismaila Sarr'ı 2024 yazında Marsilya'dan yaklaşık 12,5 milyon sterlin, dönemin kuruyla yaklaşık 16 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. İngiliz ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sarr'ın güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro olarak gösteriliyor.
Galatasaray ile Crystal Palace arasındaki bonservis görüşmelerinin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.
SARR İLE 4 YILLIK ANLAŞMA
Fransız gazeteci Nabil Djellit'in haberine göre Galatasaray, 28 yaşındaki futbolcu ve temsilcileriyle 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Ismaila Sarr'ın da gelecek sezondan itibaren Galatasaray forması giymeye ve sarı-kırmızılı takımla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye sıcak baktığı ifade edildi.
PALACE 60 MİLYON EURO İSTİYOR
Oyuncu tarafıyla anlaşma sağlayan Galatasaray'ın önündeki en önemli engel ise Crystal Palace'ın bonservis beklentisi... İngiliz ekibinin yıldız futbolcu için yaklaşık 60 milyon euro talep ettiği iddia edildi.
Galatasaray'ın ilk teklifini geri çevirdiği belirtilen Crystal Palace, Sarr'ı kadronun önemli parçalarından biri olarak görüyor. Sarı-kırmızılı yönetim ise bonuslar ve ödeme planının da yer aldığı yeni bir teklifle bonservis bedelini daha uygun bir seviyeye çekmeye çalışıyor.
GEÇEN SEZON 21 GOL ATTI
Ismaila Sarr, Crystal Palace formasıyla oldukça etkili bir 2025/26 sezonu geçirdi. Senegalli hücum oyuncusu tüm kulvarlarda çıktığı 45 karşılaşmada 21 kez fileleri havalandırdı.
Premier League'de 28 maçta 9 gol atan Sarr, Crystal Palace'ın şampiyonluğa ulaştığı UEFA Konferans Ligi'nde ise 13 karşılaşmada 9 gol kaydetti. Takımının geçen sezonki en skorer oyuncusu olan yıldız futbolcu, taraftarların oylarıyla Crystal Palace'ta yılın oyuncusu seçildi.
PALACE'A 16 MİLYON EUROYA GELDİ
Crystal Palace, Ismaila Sarr'ı 2024 yazında Marsilya'dan yaklaşık 12,5 milyon sterlin, dönemin kuruyla yaklaşık 16 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. İngiliz ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sarr'ın güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro olarak gösteriliyor.
Galatasaray ile Crystal Palace arasındaki bonservis görüşmelerinin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.