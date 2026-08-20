20 Ağustos
Trabzonspor-Ferencvaros
0-1
20 Ağustos
Beşiktaş-FK Kauno Zalgiris
3-0
20 Ağustos
Kairat Almaty-Anderlecht
0-3
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Jagiellonia Bialystok-Iberia 1999
4-0
20 Ağustos
Mjaellby-RB Salzburg
0-1
20 Ağustos
Lech Poznan-Thun
7-0
20 Ağustos
Benfica-AGF
3-185'
20 Ağustos
Tromsoe-Brighton
0-0
20 Ağustos
FC Midtjylland-Rijeka
2-0
20 Ağustos
PAOK-Brann
1-1
20 Ağustos
Gornik Zabrze-AS Monaco
2-3
20 Ağustos
FC Twente-Qarabag FK
0-1
20 Ağustos
Sion-Ajax
2-4
20 Ağustos
Motherwell-Freiburg
1-3
20 Ağustos
Panathinaikos-H. Kralove
2-2
20 Ağustos
Gent-Hibernian
0-0
20 Ağustos
Atalanta-Hapoel Tel Aviv
0-0
20 Ağustos
Rangers-Jablonec
1-0
20 Ağustos
Braga-Austria Wien
2-088'
20 Ağustos
Getafe-Partizan
2-188'

Melih Kabasakal: "Biz orada eleriz!"

Trabzonsporlu Melih Kabasakal, Ferençvaroş'a 1-0 kaybedilen maçı değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 22:44 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 22:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Melih Kabasakal: 'Biz orada eleriz!'
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Trabzonspor'un deneyimli orta sahası Melih Kabasal, Ferençvaroş'a 1-0 kaybettikleri UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçının ardından konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Melih, "Maça çok iyi hazırlandık. Maça iyi de başladık. Bir anlık dalgınlıkla golü yedik. Maç genelinde çok iyi oynadık. Biraz iddialı konuşacağım ama haftaya perşembe için çok ümitliyim. İnşallah kazanıp turu atlayacağız." dedi.

Trabzonspor'a geri dönmesiyle ilgili konuşan Melih, "10 yıl sonra tekrar burada oynamak, çok gurur verici. Hayallerimi yaşıyorum. Çalışmaya devam edeceğim. Trabzonspor formasıyla çok başarılı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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