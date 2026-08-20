Melih Kabasakal: 'Biz orada eleriz!'

Trabzonspor'un deneyimli orta sahası Melih Kabasal, Ferençvaroş'a 1-0 kaybettikleri UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçının ardından konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Melih, "Maça çok iyi hazırlandık. Maça iyi de başladık. Bir anlık dalgınlıkla golü yedik. Maç genelinde çok iyi oynadık. Biraz iddialı konuşacağım ama haftaya perşembe için çok ümitliyim. İnşallah kazanıp turu atlayacağız." dedi.
Trabzonspor'a geri dönmesiyle ilgili konuşan Melih, "10 yıl sonra tekrar burada oynamak, çok gurur verici. Hayallerimi yaşıyorum. Çalışmaya devam edeceğim. Trabzonspor formasıyla çok başarılı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'a geri dönmesiyle ilgili konuşan Melih, "10 yıl sonra tekrar burada oynamak, çok gurur verici. Hayallerimi yaşıyorum. Çalışmaya devam edeceğim. Trabzonspor formasıyla çok başarılı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.