Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde yakaladığı galibiyet serisini Kauno Zalgiris karşısında da sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, İtalyan teknik adam döneminde çıktığı 6 resmi karşılaşmanın tamamını kazanmayı başardı.
6 MAÇTA 6 GALİBİYET
Beşiktaş'ın Vincenzo Italiano yönetiminde aldığı sonuçlar şöyle:
- Beşiktaş 1-0 Midtjylland
- Midtjylland 0-2 Beşiktaş
- Hradec Kralove 0-1 Beşiktaş
- Beşiktaş 1-0 Hradec Kralove
- Beşiktaş 1-0 Eyüpspor
- Beşiktaş 3-0 Kauno Zalgiris
6 MAÇTA 6 GALİBİYET
Beşiktaş'ın Vincenzo Italiano yönetiminde aldığı sonuçlar şöyle:
- Beşiktaş 1-0 Midtjylland
- Midtjylland 0-2 Beşiktaş
- Hradec Kralove 0-1 Beşiktaş
- Beşiktaş 1-0 Hradec Kralove
- Beşiktaş 1-0 Eyüpspor
- Beşiktaş 3-0 Kauno Zalgiris