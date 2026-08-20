20 Ağustos
Trabzonspor-Ferencvaros
0-1
20 Ağustos
Beşiktaş-FK Kauno Zalgiris
3-0
20 Ağustos
Kairat Almaty-Anderlecht
0-3
20 Ağustos
Jagiellonia Bialystok-Iberia 1999
4-0
20 Ağustos
Mjaellby-RB Salzburg
0-1
20 Ağustos
Lech Poznan-Thun
7-0
20 Ağustos
Benfica-AGF
1-08'
20 Ağustos
Tromsoe-Brighton
0-0
20 Ağustos
FC Midtjylland-Rijeka
2-0
20 Ağustos
PAOK-Brann
0-167'
20 Ağustos
Gornik Zabrze-AS Monaco
0-251'
20 Ağustos
FC Twente-Qarabag FK
0-151'
20 Ağustos
Sion-Ajax
1-0DA
20 Ağustos
Motherwell-Freiburg
1-140'
20 Ağustos
Panathinaikos-H. Kralove
0-040'
20 Ağustos
Gent-Hibernian
0-040'
20 Ağustos
Atalanta-Hapoel Tel Aviv
0-039'
20 Ağustos
Rangers-Jablonec
0-025'
20 Ağustos
Braga-Austria Wien
0-010'
20 Ağustos
Getafe-Partizan
0-09'

Beşiktaş'ta Italiano ile kusursuz seri! 6'da 6

Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde ilk 6 resmi maçını gol yemeden kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 22:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Italiano ile kusursuz seri! 6'da 6
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Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde yakaladığı galibiyet serisini Kauno Zalgiris karşısında da sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, İtalyan teknik adam döneminde çıktığı 6 resmi karşılaşmanın tamamını kazanmayı başardı.

6 MAÇTA 6 GALİBİYET

Beşiktaş'ın Vincenzo Italiano yönetiminde aldığı sonuçlar şöyle:

- Beşiktaş 1-0 Midtjylland

- Midtjylland 0-2 Beşiktaş

- Hradec Kralove 0-1 Beşiktaş

- Beşiktaş 1-0 Hradec Kralove

- Beşiktaş 1-0 Eyüpspor

- Beşiktaş 3-0 Kauno Zalgiris

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