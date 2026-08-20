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Malinovskyi: "Sadece golü bulamadık"

Trabzonsporlu Ruslan Malinovskyi, Ferençvaroş'a 1-0 kaybedilen UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 22:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Malinovskyi: 'Sadece golü bulamadık'
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Trabzonspor'un Ukraynalı yıldızı Ruslan Malinosvskyi, Ferençvaroş'a 1-0 kaybettikleri UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçının ardından konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadeleyi değerlendiren Ukraynalı yıldız, "İlk iç saha maçımızdı, kazanmak istedik, rakip 1 pozisyondan gol buldu. Çok da fazla pozisyon vermedik ama rakibimzi tek pozisyonu değerlendirdi. İkinci yarıya iyi başladık, iyi fırsatlarımız buldu. Sadece golü bulamadık." dedi.

Malinovskyi, "Çok yeni takımız. 90 dakikayı ilk kez oynayanlar vardı. İçeride ya da deplasmanda oynamak bir şey değiştirmez, galip gelmek için oynuyoruz. Harika bir atmosfer vardı, taraftarımız fantastikti. Önümüzde bir 90 dakika daha var. Bu maç oynanan eşleşmenin ilk yarısı. Kazanabileceğimiz bir 90 dakika daha var, başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ukraynalı yıldız, "Üç gün sonra bir maçımız daha var. Onu da kazanmak istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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