Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel, siyah-beyazlı formayla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tecrübeli file bekçisi, Beşiktaş formasıyla çıktığı 6 resmi maçın tamamında kalesini gole kapattı.
İşte Nübel'in serisi:
- Beşiktaş 1-0 Midtjylland
- Midtjylland 0-2 Beşiktaş
- Hradec Kralove 0-1 Beşiktaş
- Beşiktaş 1-0 Hradec Kralove
- Beşiktaş 1-0 Eyüpspor
- Beşiktaş 3-0 Kauno Zalgiris
İşte Nübel'in serisi:
- Beşiktaş 1-0 Midtjylland
- Midtjylland 0-2 Beşiktaş
- Hradec Kralove 0-1 Beşiktaş
- Beşiktaş 1-0 Hradec Kralove
- Beşiktaş 1-0 Eyüpspor
- Beşiktaş 3-0 Kauno Zalgiris