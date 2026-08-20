20 Ağustos
Trabzonspor-Ferencvaros
0-1
20 Ağustos
Beşiktaş-FK Kauno Zalgiris
3-0
20 Ağustos
Kairat Almaty-Anderlecht
0-3
20 Ağustos
Jagiellonia Bialystok-Iberia 1999
4-0
20 Ağustos
Mjaellby-RB Salzburg
0-1
20 Ağustos
Lech Poznan-Thun
7-0
20 Ağustos
Benfica-AGF
1-010'
20 Ağustos
Tromsoe-Brighton
0-0
20 Ağustos
FC Midtjylland-Rijeka
2-0
20 Ağustos
PAOK-Brann
0-169'
20 Ağustos
Gornik Zabrze-AS Monaco
0-253'
20 Ağustos
FC Twente-Qarabag FK
0-153'
20 Ağustos
Sion-Ajax
1-0DA
20 Ağustos
Motherwell-Freiburg
1-142'
20 Ağustos
Panathinaikos-H. Kralove
0-042'
20 Ağustos
Gent-Hibernian
0-042'
20 Ağustos
Atalanta-Hapoel Tel Aviv
0-041'
20 Ağustos
Rangers-Jablonec
0-027'
20 Ağustos
Braga-Austria Wien
0-012'
20 Ağustos
Getafe-Partizan
1-012'

Beşiktaş'ta Italiano'ya büyük destek!

Beşiktaş tribünleri, Kauno Zalgiris maçı öncesinde İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano'ya destek verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 21:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Italiano'ya büyük destek!
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UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i ağırlayan Beşiktaş'ta tribünler teknik direktör Vincenzo Italiano'yu untumadı. Beşiktaşlı taraftarlar, her maç olduğu gibi teknik direktör Vincenzo Italiano'ya tezahüratlarla destekte bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmadan önce ısınma bölümünde takımının başında yer alan İtalyan çalıştırıcı, tribünlerin desteğine alkışlarla karşılık verdi.

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