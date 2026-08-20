UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i ağırlayan Beşiktaş'ta tribünler teknik direktör Vincenzo Italiano'yu untumadı. Beşiktaşlı taraftarlar, her maç olduğu gibi teknik direktör Vincenzo Italiano'ya tezahüratlarla destekte bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmadan önce ısınma bölümünde takımının başında yer alan İtalyan çalıştırıcı, tribünlerin desteğine alkışlarla karşılık verdi.
Beşiktaş'ta Italiano'ya büyük destek!
Beşiktaş tribünleri, Kauno Zalgiris maçı öncesinde İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano'ya destek verdi.
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Beşiktaş
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