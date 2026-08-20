UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor ile Macar ekibi Ferençvaroş karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Ferençvaroş 1-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trabzonspor'un büyük baskıyla başladığı mücadelede Ferençvaroş, 17. dakikada Kristoffer Zachariassen'in kafa golüyle 1-0 öne geçti.
Bordo mavili ekip, golden sonra biraz bocalasa da oyunu tek kaleye çevirdi. Ferençvaroş kalesine sağlı sollu ataklarla akın eden Trabzonspor, Onuachu ve Salah ile gol fırsatlarından yararlanamadı.
Trabzonspor, maç boyu yüzde 66 topa sahip olup 24 şut atmasına karşın bir türlü Ferençvaroş kalecisi Dibusz'u geçemedi.
NWAIWU, KIRMIZI KART GÖRDÜ
Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu, rakibe yaptığı müdahalesi nedeniyle 90+6. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Trabzonspor, 23 Ağustos Pazar günü 19.00'da Başakşehir ile evinde karşılaştıktan sonra 27 Ağustos Perşembe akşamı TSİ 21.30'da Ferençvaroş'a konuk olacak.
ELERSE AVRUPA LİGİ, ELENİRSE KONFERANS
Trabzonspor, Ferençvaroş'u elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında mücadele edecek. Elenmesi halinde ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin lig aşamasında yer alacak.
SALAH İLK KEZ 11'DE
Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Frencevaros maçıyla bordo-mavili takım forması altında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.
Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Frencevaros'u konuk etti.
Karadeniz ekibinin Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna giren Muhammed Salah, ilk kez 11'de yer alarak Trabzon'da taraftarlarla buluştu.
İLK 11'DE 5 FARKLI OYUNCU
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ilk 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği yaptı.
Bordo-mavili takımda Savic, Mustafa Eskihellaç, Malinovskyi, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir bu kez ilk 11'de yer bulamazken, yerlerine Cenk Özkaçar, Cabral, Melih Kabasakal, Muhammed Salah ve Umut Nayir, Frencevaros maçının başlangıç kadrosunda görev aldı.
Trabzonspor'da uzun süreli sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Okay Yokuşlu ve Batagov'un yanı sıra tedavisi devam eden Folcarelli kadroda bulunmadı.
Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Muçi, tedavisinin tamamlanmasının ardından yedek kulübesinde görev bekledi.
FATİH TEKKE, AVRUPA'DA İLK KEZ
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk Avrupa kupası maçına çıktı.
Futbolculuk döneminde Rus temsilcisi Zenit formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Tekke, teknik direktörlük yaşantısında ilk Avrupa sınavını verdi.
Teknik direktörlük kariyerine Kayseri Erciyesspor'da başlayan 48 yaşındaki Tekke, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'da görev yaptıktan sonra görev aldığı Trabzonspor'da ilk Avrupa heyecanını yaşadı.
SALAH HAYRANI KEARNEY BÜYÜK COŞKU YARATTI
Muhammed Salah ile Liverpool sevgisiyle tanınan ve dün Trabzon'a getirildikten sonra Mısırlı oyuncuyla antrenmanda buluşturulan minik taraftar Isaac Kearney de karşılaşmayı izledi.
Doğuştan Wolf-Hirschhorn sendromlu olan ve Muhammed Salah'a olan sevgisiyle daha önce futbol dünyasının dikkatini çeken Isaac Kearney, maç öncesi taraftarları selamladıktan sonra 'üçlü' çektirdi.
Minik taraftar, Salahla seremoniye çıkarken daha sonra tribünden de karşılaşmayı takip etti.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Trabzonspor taraftarları sezonun ilk iç saha maçına büyük ilgi gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar, misafir tribünü hariç 41 bin seyirci kapasiteli Papara Park'ı tamamen doldurdu. Taraftarlar takımlarına coşkuyla destek verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada kaleci Onana'nın uzun pasında savunma arkasında sağ çaprazda kaleci Dibusz ile karşı karşıya kalan Salah'ın şutunda, Dibusz topu çıkardı.
13. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda top direğin üzerinden auta çıktı.
17. dakikada konuk takım 1-0 öne geçti. Nagy'nin sağdan ortasında ceza alanı içinde yakın mesafeden Zachariassen, kafa ile topu kaleci Onana'nın sağ üst tarafından filelere gönderdi.
36. dakikada ceza alanı sağ çaprazında Cabral'dan sıyrılan Yusuf'un şutunda, kaleci Onana topu ayaklarıyla kornere çeldi.
37. dakikada Salah'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Umut Nayir'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Malinovskyi'nin pasında ceza alanı sağ çaprazındaki Salah'ın şutunda, kaleci Dibusz'u geçen top direğin yanından auta gitti.
55. dakikada Saviolo'nun sağdan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumda Onuachu'nun kafa vuruşunda önce üst direğe ardından kaleci Dibusz'ın sırtına çarpan topu Salah kafayla kaleye gönderdi ancak araya giren savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
70. dakikada Salah ile verkaç yapan Pina'nın ceza alanı sağ çaprazından yakın mesafeden şutunda, kaleci Dibusz'un müdahale ettiği top kornere çıktı.
90+6. dakikada Nwaiwu, rakibine yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Igor Pajac, Bojan Zobenica, Ivan Mihalj (Hırvatistan)
Trabzonspor: Onana, Pina (Dk. 83 Mustafa Eskihellaç), Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih Kabasakal, Bouchouari (Dk. 46 Malinovskyi), Saviolo (Dk. 63 Muçi), Salah, Umut Nayir (Dk. 46 Aral Şimşir), Onuachu
Ferencvaros: Dibusz, Oliver Nagy, Gomez, Raemaekers, Cadu (Dk. 88 Zohore,) Corbu, Rommens (Dk. 61 Kanichowskyi), O'Dowda, Yusuf (Dk. 61 Adam Nagy), Zachariassen (Dk. 78 Osvath), Joseph (Dk. 78 Lisztes)
Gol: Dk. 17 Zachariassen (Ferencvaros)
Kırmızı kart: Dk. 90+6 Nwaiwu (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Yusuf, Dk. 43 Zachariassen, Dk. 49 Oliver Nagy, Dk. 89 Osvath, Dk. 90+1 Kanichowskyi (Ferencvaros)
TRABZONSPOR HER ŞEYİ DENEDİ...
Ferençvaroş'u öne geçiren golpic.twitter.com/THkYWjXmzm https://t.co/ktutP3Kkqt
— Sporx (@sporx) August 20, 2026
Bordo mavili ekip, golden sonra biraz bocalasa da oyunu tek kaleye çevirdi. Ferençvaroş kalesine sağlı sollu ataklarla akın eden Trabzonspor, Onuachu ve Salah ile gol fırsatlarından yararlanamadı.
24 ŞUT VAR, GOL YOK
Onuachu'nun kafa vuruşu direkten döndü.pic.twitter.com/W1jfQVslhc https://t.co/0oxWtS29vv
— Sporx (@sporx) August 20, 2026
Trabzonspor, maç boyu yüzde 66 topa sahip olup 24 şut atmasına karşın bir türlü Ferençvaroş kalecisi Dibusz'u geçemedi.
NWAIWU, KIRMIZI KART GÖRDÜ
Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu, rakibe yaptığı müdahalesi nedeniyle 90+6. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
RÖVANŞ MAÇI 27 AĞUSTOS'TA
🟥Trabzonspor'da Nwaiwu 90+6'da kırmızı kart gördü.pic.twitter.com/bgUG8KJtPk https://t.co/huEqtL8wLJ
— Sporx (@sporx) August 20, 2026
Trabzonspor, 23 Ağustos Pazar günü 19.00'da Başakşehir ile evinde karşılaştıktan sonra 27 Ağustos Perşembe akşamı TSİ 21.30'da Ferençvaroş'a konuk olacak.
ELERSE AVRUPA LİGİ, ELENİRSE KONFERANS
Trabzonspor, Ferençvaroş'u elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında mücadele edecek. Elenmesi halinde ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin lig aşamasında yer alacak.
SALAH İLK KEZ 11'DE
Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Frencevaros maçıyla bordo-mavili takım forması altında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.
Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Frencevaros'u konuk etti.
Karadeniz ekibinin Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna giren Muhammed Salah, ilk kez 11'de yer alarak Trabzon'da taraftarlarla buluştu.
İLK 11'DE 5 FARKLI OYUNCU
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ilk 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği yaptı.
Bordo-mavili takımda Savic, Mustafa Eskihellaç, Malinovskyi, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir bu kez ilk 11'de yer bulamazken, yerlerine Cenk Özkaçar, Cabral, Melih Kabasakal, Muhammed Salah ve Umut Nayir, Frencevaros maçının başlangıç kadrosunda görev aldı.
Trabzonspor'da uzun süreli sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Okay Yokuşlu ve Batagov'un yanı sıra tedavisi devam eden Folcarelli kadroda bulunmadı.
Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Muçi, tedavisinin tamamlanmasının ardından yedek kulübesinde görev bekledi.
FATİH TEKKE, AVRUPA'DA İLK KEZ
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk Avrupa kupası maçına çıktı.
Futbolculuk döneminde Rus temsilcisi Zenit formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Tekke, teknik direktörlük yaşantısında ilk Avrupa sınavını verdi.
Teknik direktörlük kariyerine Kayseri Erciyesspor'da başlayan 48 yaşındaki Tekke, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'da görev yaptıktan sonra görev aldığı Trabzonspor'da ilk Avrupa heyecanını yaşadı.
SALAH HAYRANI KEARNEY BÜYÜK COŞKU YARATTI
Muhammed Salah ile Liverpool sevgisiyle tanınan ve dün Trabzon'a getirildikten sonra Mısırlı oyuncuyla antrenmanda buluşturulan minik taraftar Isaac Kearney de karşılaşmayı izledi.
Doğuştan Wolf-Hirschhorn sendromlu olan ve Muhammed Salah'a olan sevgisiyle daha önce futbol dünyasının dikkatini çeken Isaac Kearney, maç öncesi taraftarları selamladıktan sonra 'üçlü' çektirdi.
Minik taraftar, Salahla seremoniye çıkarken daha sonra tribünden de karşılaşmayı takip etti.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Trabzonspor taraftarları sezonun ilk iç saha maçına büyük ilgi gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar, misafir tribünü hariç 41 bin seyirci kapasiteli Papara Park'ı tamamen doldurdu. Taraftarlar takımlarına coşkuyla destek verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada kaleci Onana'nın uzun pasında savunma arkasında sağ çaprazda kaleci Dibusz ile karşı karşıya kalan Salah'ın şutunda, Dibusz topu çıkardı.
13. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda top direğin üzerinden auta çıktı.
17. dakikada konuk takım 1-0 öne geçti. Nagy'nin sağdan ortasında ceza alanı içinde yakın mesafeden Zachariassen, kafa ile topu kaleci Onana'nın sağ üst tarafından filelere gönderdi.
36. dakikada ceza alanı sağ çaprazında Cabral'dan sıyrılan Yusuf'un şutunda, kaleci Onana topu ayaklarıyla kornere çeldi.
37. dakikada Salah'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Umut Nayir'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Malinovskyi'nin pasında ceza alanı sağ çaprazındaki Salah'ın şutunda, kaleci Dibusz'u geçen top direğin yanından auta gitti.
55. dakikada Saviolo'nun sağdan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumda Onuachu'nun kafa vuruşunda önce üst direğe ardından kaleci Dibusz'ın sırtına çarpan topu Salah kafayla kaleye gönderdi ancak araya giren savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
70. dakikada Salah ile verkaç yapan Pina'nın ceza alanı sağ çaprazından yakın mesafeden şutunda, kaleci Dibusz'un müdahale ettiği top kornere çıktı.
90+6. dakikada Nwaiwu, rakibine yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Igor Pajac, Bojan Zobenica, Ivan Mihalj (Hırvatistan)
Trabzonspor: Onana, Pina (Dk. 83 Mustafa Eskihellaç), Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih Kabasakal, Bouchouari (Dk. 46 Malinovskyi), Saviolo (Dk. 63 Muçi), Salah, Umut Nayir (Dk. 46 Aral Şimşir), Onuachu
Ferencvaros: Dibusz, Oliver Nagy, Gomez, Raemaekers, Cadu (Dk. 88 Zohore,) Corbu, Rommens (Dk. 61 Kanichowskyi), O'Dowda, Yusuf (Dk. 61 Adam Nagy), Zachariassen (Dk. 78 Osvath), Joseph (Dk. 78 Lisztes)
Gol: Dk. 17 Zachariassen (Ferencvaros)
Kırmızı kart: Dk. 90+6 Nwaiwu (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Yusuf, Dk. 43 Zachariassen, Dk. 49 Oliver Nagy, Dk. 89 Osvath, Dk. 90+1 Kanichowskyi (Ferencvaros)