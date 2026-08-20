Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha için gündeme gelen Pape Matar Sarr konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılıların, Tottenham forması giyen Senegalli orta saha için İngiliz ekibinin kapısını çaldığı öne sürüldü.
18 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Sacha Tavolieri'nin haberine göre Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcu için Tottenham'a 18 milyon euroluk resmi teklif yaptı.
Premier League temsilcisi ise sarı-kırmızılıların bu teklifini reddetti.
TOTTENHAM 25 MİLYON EURO İSTİYOR
Haberde Tottenham'ın Pape Matar Sarr'ın bonservisi için beklentisinin 25 milyon euro olduğu belirtildi.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Tottenham formasıyla 37 maça çıkan Sarr, 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.
"GALATASARAY'I İSTİYOR!"
Öte yandan Nabil Djellit'in haberine göre Galatasaray, Crystal Palace'ın kanat oyuncusu Ismaila Sarr ve temsilcileriyle 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Ismaila Sarr önümüzdeki sezon Galatasaray'da oynamak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor.
18 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Sacha Tavolieri'nin haberine göre Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcu için Tottenham'a 18 milyon euroluk resmi teklif yaptı.
Premier League temsilcisi ise sarı-kırmızılıların bu teklifini reddetti.
TOTTENHAM 25 MİLYON EURO İSTİYOR
Haberde Tottenham'ın Pape Matar Sarr'ın bonservisi için beklentisinin 25 milyon euro olduğu belirtildi.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Tottenham formasıyla 37 maça çıkan Sarr, 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.
"GALATASARAY'I İSTİYOR!"
Öte yandan Nabil Djellit'in haberine göre Galatasaray, Crystal Palace'ın kanat oyuncusu Ismaila Sarr ve temsilcileriyle 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Ismaila Sarr önümüzdeki sezon Galatasaray'da oynamak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor.