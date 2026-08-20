20 Ağustos
Trabzonspor-Ferencvaros
0-1
20 Ağustos
Beşiktaş-FK Kauno Zalgiris
3-0
20 Ağustos
Kairat Almaty-Anderlecht
0-3
20 Ağustos
Jagiellonia Bialystok-Iberia 1999
4-0
20 Ağustos
Mjaellby-RB Salzburg
0-1
20 Ağustos
Lech Poznan-Thun
7-0
20 Ağustos
Benfica-AGF
3-185'
20 Ağustos
Tromsoe-Brighton
0-0
20 Ağustos
FC Midtjylland-Rijeka
2-0
20 Ağustos
PAOK-Brann
1-1
20 Ağustos
Gornik Zabrze-AS Monaco
2-3
20 Ağustos
FC Twente-Qarabag FK
0-1
20 Ağustos
Sion-Ajax
2-4
20 Ağustos
Motherwell-Freiburg
1-3
20 Ağustos
Panathinaikos-H. Kralove
2-2
20 Ağustos
Gent-Hibernian
0-0
20 Ağustos
Atalanta-Hapoel Tel Aviv
0-0
20 Ağustos
Rangers-Jablonec
1-0
20 Ağustos
Braga-Austria Wien
2-088'
20 Ağustos
Getafe-Partizan
2-188'

Hyeon Gyu-Oh'tan Vlahovic açıklaması!

Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyeon Gyu-Oh, Kauno Zalgiris maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 22:20 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 22:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hyeon Gyu-Oh'tan Vlahovic açıklaması!
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Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyeon Gyu-Oh, Kauno Zalgiris maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "6 MAÇTIR KAZANARAK GİDİYORUZ"

Güney Koreli golcü, "Bu sezon ilk golümü attım. Zor bir süreç oldu, kendi üstümde baskı kurmak istemedim. Takım olarak iyi işler yaptık, 6 maçtır kazanarak gidiyoruz ve ben de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"SADECE 9 GÜN DİNLENEBİLDİM"

Dünya Kupası'nın ardından yeterince dinlenemediğini belirten Hyeon Gyu-Oh, "Dünya Kupası sonrası çok fazla dinlenemedim. Sadece 9 gün dinlenebildim, tam kafamı boşaltamadan yeni sezona başladım. Zamanla daha iyiye gittim. Şu anda çok iyiyim ve takıma katkı yapmaya fazlasıyla hazırım." dedi.

VLAHOVIC SÖZLERİ

Dusan Vlahovic'in transferinin performansına olumlu katkı yapıp yapmadığı yönündeki soruya Hyeon Gyu-Oh, "Tabii ki... Dusan çok iyi bir oyuncu. Belki de dünyanın en iyi santrforu. Ondan birçok şey öğrenebilirim." yanıtını verdi.

"BELKİ DE ŞAMPİYON OLURUZ"

Beşiktaş'ın hücum hattına da değinen 25 yaşındaki futbolcu, "Ben, Dusan ve Semih ile çok iyi bir hücum hattımız var. Hatta belki şampiyon bile oluruz." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

"TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM!"

"Türkçe dersi alıyor musun yoksa takımdaki konuşmalardan mı öğreniyorsun?" sorusunu yanıtlayan Hyeon Gyu-Oh "Emirhan, Orkun ve Rıdvan'dan her gün biraz biraz Türkçe öğrenmeye çalışıyorum." cevabını verdi.

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