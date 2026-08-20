"Bu sezon ilk golümü attım. Zor bir süreç oldu, kendi üstümde baskı kurmak istemedim. Takım olarak iyi işler yaptık, 6 maçtır kazanarak gidiyoruz ve ben de çok mutluyum."

Beşiktaş 'ın Güney Koreli santrforu Hyeon Gyu-Oh, Kauno Zalgiris maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Güney Koreli golcü,ifadelerini kullandı.Dünya Kupası'nın ardından yeterince dinlenemediğini belirten Hyeon Gyu-Oh,dedi.Dusan Vlahovic'in transferinin performansına olumlu katkı yapıp yapmadığı yönündeki soruya Hyeon Gyu-Oh, "yanıtını verdi.Beşiktaş'ın hücum hattına da değinen 25 yaşındaki futbolcu,sözleriyle açıklamalarını tamamladı."Türkçe dersi alıyor musun yoksa takımdaki konuşmalardan mı öğreniyorsun?" sorusunu yanıtlayan Hyeon Gyu-Oh "" cevabını verdi.