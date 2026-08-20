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Galatasaray, Aleksey Batrakov'un maliyetini açıkladı!

Galatasaray, Lokomotiv Moskova'dan 21 yaşındaki Aleksey Batrakov'u 25 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 22:32 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 23:20
Haber: Sporx.com
Galatasaray, Aleksey Batrakov'un maliyetini açıkladı!
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Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli için Rus kulübü Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon avro ödeneceği belirtildi.

Batrakov'un bir sonraki satışında elde edilecek kardan da Rus kulübüne yüzde 15'lik pay verileceği kaydedildi.

Açıklamada, 21 yaşındaki futbolcuya yıllık 3 milyon 250 bin avro garanti ücret ödeneceğini aktarıldı.





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