20 Ağustos
Trabzonspor-Ferencvaros
0-1
20 Ağustos
Beşiktaş-FK Kauno Zalgiris
3-0
20 Ağustos
Kairat Almaty-Anderlecht
0-3
20 Ağustos
Jagiellonia Bialystok-Iberia 1999
4-0
20 Ağustos
Mjaellby-RB Salzburg
0-1
20 Ağustos
Lech Poznan-Thun
7-0
20 Ağustos
Benfica-AGF
3-1
20 Ağustos
Tromsoe-Brighton
0-0
20 Ağustos
FC Midtjylland-Rijeka
2-0
20 Ağustos
PAOK-Brann
1-1
20 Ağustos
Gornik Zabrze-AS Monaco
2-3
20 Ağustos
FC Twente-Qarabag FK
0-1
20 Ağustos
Sion-Ajax
2-4
20 Ağustos
Motherwell-Freiburg
1-3
20 Ağustos
Panathinaikos-H. Kralove
2-2
20 Ağustos
Gent-Hibernian
0-0
20 Ağustos
Atalanta-Hapoel Tel Aviv
0-0
20 Ağustos
Rangers-Jablonec
1-0
20 Ağustos
Braga-Austria Wien
2-0
20 Ağustos
Getafe-Partizan
3-1

Milli haltercilerden altı altın madalya!

Milli halterciler, Kosova'da 6 altın madalya kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Ağustos 2026 00:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli haltercilerden altı altın madalya!
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Milli halterciler Ecrin Naz Şahin ve Asel Şenel, Kosova'da düzenlenen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6 altın madalya elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Halter Federasyonu açıklamasına göre, başkent Priştine'de gerçekleştirilen organizasyonda 45 kiloda mücadele eden Ecrin Naz Şahin, koparmada 65, silkmede 79, toplamda ise 144 kilo kaldırarak 3 altın madalya kazandı.

Ecrin Naz Şahin, koparma ve silkmedeki dereceleriyle 2 Avrupa rekoru kırdı.

Yıldızlar kategorisi 45 kiloda podyuma çıkan Asel Şenel de koparmada 66, silkmede 76, toplamda 142 kilo kaldırarak 3 altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, koparmada kaldırdığı 66 kilolukyla Avrupa rekoru kırdı.

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