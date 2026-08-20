Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, Sinan Osmanoğlu ve Burak Çoban ile yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki stoper Sinan Osmanoğlu'nun sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, futbolcuya Arca Çorum FK'nin şampiyonluğuna yaptığı katkıdan dolayı teşekkür edilerek bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.
Öte yandan Çorum FK, gurbetçi futbolcu Burak Çoban ile de yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sol kanat oyuncusu Burak Çoban'nın sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, futbolcuya Arca Çorum FK'nin şampiyonluğuna yaptığı katkıdan dolayı teşekkür edilerek bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.
Açıklamada, futbolcuya Arca Çorum FK'nin şampiyonluğuna yaptığı katkıdan dolayı teşekkür edilerek bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.
Öte yandan Çorum FK, gurbetçi futbolcu Burak Çoban ile de yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sol kanat oyuncusu Burak Çoban'nın sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, futbolcuya Arca Çorum FK'nin şampiyonluğuna yaptığı katkıdan dolayı teşekkür edilerek bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.