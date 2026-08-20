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20 Ağustos
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20 Ağustos
Jagiellonia Bialystok-Iberia 1999
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PAOK-Brann
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Gornik Zabrze-AS Monaco
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FC Twente-Qarabag FK
0-1
20 Ağustos
Sion-Ajax
2-4
20 Ağustos
Motherwell-Freiburg
1-3
20 Ağustos
Panathinaikos-H. Kralove
2-2
20 Ağustos
Gent-Hibernian
0-0
20 Ağustos
Atalanta-Hapoel Tel Aviv
0-0
20 Ağustos
Rangers-Jablonec
1-0
20 Ağustos
Braga-Austria Wien
2-0
20 Ağustos
Getafe-Partizan
3-1

Çorum FK'de iki ayrılık birden!

Arca Çorum FK, Sinan Osmanoğlu ve Burak Çoban ile yollarını ayırdığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 23:52 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 23:58
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Çorum FK'de iki ayrılık birden!
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, Sinan Osmanoğlu ve Burak Çoban ile yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki stoper Sinan Osmanoğlu'nun sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, futbolcuya Arca Çorum FK'nin şampiyonluğuna yaptığı katkıdan dolayı teşekkür edilerek bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.



Öte yandan Çorum FK, gurbetçi futbolcu Burak Çoban ile de yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sol kanat oyuncusu Burak Çoban'nın sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, futbolcuya Arca Çorum FK'nin şampiyonluğuna yaptığı katkıdan dolayı teşekkür edilerek bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.



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