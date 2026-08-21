20 Ağustos
Trabzonspor-Ferencvaros
0-1
20 Ağustos
Beşiktaş-FK Kauno Zalgiris
3-0
20 Ağustos
Kairat Almaty-Anderlecht
0-3
20 Ağustos
Jagiellonia Bialystok-Iberia 1999
4-0
20 Ağustos
Mjaellby-RB Salzburg
0-1
20 Ağustos
Lech Poznan-Thun
7-0
20 Ağustos
Benfica-AGF
3-1
20 Ağustos
Tromsoe-Brighton
0-0
20 Ağustos
FC Midtjylland-Rijeka
2-0
20 Ağustos
PAOK-Brann
1-1
20 Ağustos
Gornik Zabrze-AS Monaco
2-3
20 Ağustos
FC Twente-Qarabag FK
0-1
20 Ağustos
Sion-Ajax
2-4
20 Ağustos
Motherwell-Freiburg
1-3
20 Ağustos
Panathinaikos-H. Kralove
2-2
20 Ağustos
Gent-Hibernian
0-0
20 Ağustos
Atalanta-Hapoel Tel Aviv
0-0
20 Ağustos
Rangers-Jablonec
1-0
20 Ağustos
Braga-Austria Wien
2-0
20 Ağustos
Getafe-Partizan
3-1

UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Ağustos 2026 00:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
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UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları yapıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun play-off turunda 24 maç oynandı.

Milli oyuncu Enes Ünal'ın formasını giydiği İspanya ekibi Getafe, sahasında Sırbistan'ın Partizan takımını 3-1 yendi. Enes, 10. dakikada takımını öne geçiriren golü kaydetti.

Konferans Ligi play-off turu ilk maçlarının sonuçları şöyle:

Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Larne (Kuzey İrlanda): 0-2

Inter Turku (Finlandiya)-Kopenhag (Danimarka): 0-0

Tromso (Norveç)-Brighton (İngiltere): 0-0

Midtjylland (Danimarka)-Rijeka (Hırvatistan): 2-0

Nordsjaelland (Danimarka)-St. Gallen (İsviçre): 1-0

Klaksvik (Faroe Adaları)-Riga (Letonya): 0-0

PAOK (Yunanistan)-Brann (Norveç): 1-1

Vikingur (İzlanda)-Borac (Bosna Hersek): 1-3

Drita (Kosova)-Inter Escaldes (Andorra): 2-2

Gornik Zabrze (Polonya)-Monaco (Fransa): 2-3

Twente (Hollanda)-Karabağ (Azerbaycan): 0-1

Sion (İsviçre)-Ajax (Hollanda): 2-4

Motherwell (İskoçya)-Freiburg (Almanya): 1-3

Panathinaikos (Yunanistan)-Hradec Kralove (Çekya): 2-2

Gent (Belçika)-Hibernian (İskoçya): 0-0

Atalanta (İtalya)-Hapoel Tel Aviv (İsrail): 0-0

Lugano (İsviçre)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 2-1

Hearts (İskoçya)-Rapid Wien (Avusturya): 2-2

Rangers (İskoçya)-Jablonec (Çekya): 1-0

Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 1-1

Hajduk Split (Hırvatistan)-Rakow (Polonya): 2-2

Dinamo Tirana (Arnavutluk)- Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

Braga (Portekiz)-Austria Wien (Avusturya): 2-0

Getafe (İspanya)-Partizan (Sırbistan): 3-1

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