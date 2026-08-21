Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Pah Franck Gouhon'u Malta ekiplerinden Zabbar St. Patrick'e kiraladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz Pah Franck Gouhon, sezon sonuna kadar Malta ekiplerinden Zabbar St. Patrick FC'ye kiralanmıştır. Başarılar Pah Franck." denildi.
Göztepe, Pah Franck Gouhon'u kiraladı!
Göztepe'de genç futbolcu Gouhon, Malta ekibi Zabbar St. Patrick'e kiralandı.
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