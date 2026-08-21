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Jagiellonia Bialystok-Iberia 1999
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Tromsoe-Brighton
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FC Midtjylland-Rijeka
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PAOK-Brann
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FC Twente-Qarabag FK
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20 Ağustos
Sion-Ajax
2-4
20 Ağustos
Motherwell-Freiburg
1-3
20 Ağustos
Panathinaikos-H. Kralove
2-2
20 Ağustos
Gent-Hibernian
0-0
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0-0
20 Ağustos
Rangers-Jablonec
1-0
20 Ağustos
Braga-Austria Wien
2-0
20 Ağustos
Getafe-Partizan
3-1

Göztepe, Pah Franck Gouhon'u kiraladı!

Göztepe'de genç futbolcu Gouhon, Malta ekibi Zabbar St. Patrick'e kiralandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Ağustos 2026 00:04
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Göztepe, Pah Franck Gouhon'u kiraladı!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Pah Franck Gouhon'u Malta ekiplerinden Zabbar St. Patrick'e kiraladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz Pah Franck Gouhon, sezon sonuna kadar Malta ekiplerinden Zabbar St. Patrick FC'ye kiralanmıştır. Başarılar Pah Franck." denildi.

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