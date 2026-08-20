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Trabzonspor-Ferencvaros
0-1
20 Ağustos
Beşiktaş-FK Kauno Zalgiris
3-0
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Kairat Almaty-Anderlecht
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Jagiellonia Bialystok-Iberia 1999
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Mjaellby-RB Salzburg
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Benfica-AGF
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Tromsoe-Brighton
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FC Midtjylland-Rijeka
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PAOK-Brann
1-1
20 Ağustos
Gornik Zabrze-AS Monaco
2-3
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FC Twente-Qarabag FK
0-1
20 Ağustos
Sion-Ajax
2-4
20 Ağustos
Motherwell-Freiburg
1-3
20 Ağustos
Panathinaikos-H. Kralove
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20 Ağustos
Gent-Hibernian
0-0
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Rangers-Jablonec
1-0
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2-0
20 Ağustos
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Balazs Borbely: "İyi olan taraf bizdik"

Ferencvaros Teknik Direktörü Balazs Borbely, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 23:43 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 23:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Balazs Borbely: 'İyi olan taraf bizdik'
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor'u 1-0 yenen Macaristan'ın Ferencvaros ekibinde teknik direktör Balazs Borbely, rakipleri karşısından iyi bir sonuçla ayrıldıklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Borbely, Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı topa sahip olduklarını belirterek, "Gol atma sebebimiz de buydu. İlk devre iyi olan taraf bizdik. İkinci yarı rakibin değişiklikleri oldu ve bizi kendi alanımıza hapsetmeye başladılar. Rakip oyuncu değiştirdikçe sahaya kalite geldi. Rakip takımı yargılayamam ancak benim takımım çok disiplinliydi ve onlardan memnunum. Buradan iyi bir sonuçla ayrıldık." ifadelerini kullandı.

Macaristan'da oynanacak rövanş maçına ilişkin de Borbely, "Rövanşta ne olacağını tahmin etmek zor. İkinci maçta da bu skoru koruyup başarmak istiyoruz. Evimizde taraftarımızın desteği ile turu geçmek istiyoruz. Şu an tamamen buna odaklanmalıyız." diye konuştu.

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