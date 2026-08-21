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1-0
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Getafe-Partizan
3-1

Enes Ünal, Getafe'de gollerine yeniden başladı!

Milli futbolcumuz Enes Ünal, Getafe'deki ikinci döneminde gollerine resmen başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Ağustos 2026 00:28
Haber: Sporx.com
Enes Ünal, Getafe'de gollerine yeniden başladı!
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UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında İspanyol ekibi Getafe ile Sasa Ilic yönetimindeki Sırbistan temsilcisi Partizan karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın gol attığı maçı Gefate 3-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Getafe'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Enes Ünal, 87. dakikada Andres Garcia Robledo ve 90. dakikada Johan Mojica kaydetti.



Ev sahibi Getafe'de davunma oyuncusu Abdelkabir Abqar 68. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Konuk ekip Partizan'ın tek golü 43. dakikada Demba Seck'ten geldi.

Bournemouth'tan sonra Getafe'ye dönen ve İspanyol ekibinde ikinci dönemine çıkan 29 yaşındaki Enes Ünal attığı golün ardından büyük bir sevinç yaşadı ve 88. dakikada oyundan alındı.

Rövanş öncesi avantajlı bir skor yakalayan Gefate, 27 Ağustos tarihinde Partizan ile deplasmanda karşılaşacak.

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