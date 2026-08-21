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Çorum FK, ilk iç saha maçında seyircisiz!

Arca Çorum FK, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Çorum temsilcisi, geçen sezon aldığı seyircisiz oynama cezası nedeniyle Süper Lig'deki ilk maçında taraftarlarından yoksun sahaya çıkacak.

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calendar 21 Ağustos 2026 11:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çorum FK, ilk iç saha maçında seyircisiz!
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, ligin ilk iç saha maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Cumartesi günü Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Fatih Tokail yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte, ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Alexandros Kyziridis forma giyemeyecek.

Arca Çorum FK, 15 Mayıs'ta Bodrum FK ile oynanan Trendyol 1. Lig play-off 2. tur karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle aldığı seyircisiz oynama cezası sebebiyle Süper Lig'deki ilk maçını taraftarlarından yoksun oynayacak.

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