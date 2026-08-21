Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek.
Ligin ilk haftasında sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kalan kırmız-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor karşısında ligin ilk galibiyetini almak istiyor.
Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Elayis Tavsan, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Jaures Assoumou, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.
Yeni transferlerden Elliot Watt'ın, İskoçya Futbol Federasyonu tarafından verilen 1 maçlık cezanın ardından Çaykur Rizespor karşısında ilk kez oynaması bekleniyor.
Ligin ilk haftasında sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kalan kırmız-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor karşısında ligin ilk galibiyetini almak istiyor.
Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Elayis Tavsan, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Jaures Assoumou, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.
Yeni transferlerden Elliot Watt'ın, İskoçya Futbol Federasyonu tarafından verilen 1 maçlık cezanın ardından Çaykur Rizespor karşısında ilk kez oynaması bekleniyor.