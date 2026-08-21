Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, Victor Wembanyama ile aralarında özel bir rekabet görmediğini söylerken Fransız yıldız için oldukça iddialı ifadeler kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Jokic, Wembanyama'nın gelişimini sürdürmesi ve vücuduna iyi bakması halinde "tüm zamanların en iyisi" olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.
Nikola Jokic, Victor Wembanyama'yı kendisi için özel bir rakip olarak görmediğini belirtse de San Antonio Spurs'ün genç yıldızının ulaşabileceği seviyenin sınırlarını oldukça yüksek görüyor.
Jokic, Wembanyama'nın gelişimini sürdürmesi ve vücuduna iyi bakması halinde "tüm zamanların en iyi oyuncusu" olma fırsatına sahip olduğunu söyledi.
Sırbistan'ın perşembe günü Belgrad Arena'da oynanan hazırlık maçında Fransa'yı 90-87 mağlup etmesinin ardından Jokic'e, Wembanyama'nın kendisi için özel bir rakibe dönüşüp dönüşmediği ve Fransız yıldızın potansiyelini nasıl değerlendirdiği soruldu.
Jokic şu ifadeleri kullandı:
"Kesinlikle özel bir rakip. Hem oyuncu hem de insan olarak ne kadar benzersiz olduğundan dolayı böyle. Ama bunu bir rekabet olarak görmüyorum. Ona karşı oynarken maçı biraz daha mı ciddiye alıyorum? Hayır. Bence her maça aynı şekilde yaklaşıyorum."
Sırp yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ama Victor kesinlikle bugüne kadar gördüğümüz en benzersiz basketbolcu olma fırsatına sahip. Her şey ona bağlı; ne kadar iyi uyum sağlayacağına, ne kadar sıkı çalışacağına, sahada istediği noktalara ne kadar iyi ulaşacağına ve vücuduna ne kadar iyi bakacağına. Kesinlikle tüm zamanların en iyisi olma fırsatına sahip."
İki yıldız uzun Belgrad'daki karşılaşmada da birbirlerine rakip oldu.
Jokic 29 dakikada 20 sayı, dokuz ribaund ve sekiz asist üreterek Sırbistan'ın üç sayılık galibiyetinde önemli rol oynadı. İki sayılık atışlarda 10'da 4, üç sayı çizgisinin gerisinden 3'te 1 isabet bulan Jokic, serbest atışlarda ise 12'de 9 ile oynadı.
Wembanyama ise 24 dakikada 10 sayı, beş ribaund, iki asist, iki top çalma ve iki blok kaydetti. İki sayılık atışlarının ikisini de sayıya çeviren Fransız yıldız, üç sayı çizgisinin gerisinden 6'da 1'de kaldı ve altı top kaybı yaptı.
İki oyuncunun NBA'deki performansları da onları ligin en başarılı uzunları arasına şimdiden yerleştirmiş durumda.
31 yaşındaki Jokic, 2025-26 sezonunda Denver Nuggets formasıyla çıktığı 65 maçta 27,7 sayı, 12,9 ribaund ve 10,7 asist ortalamaları yakaladı. MVP oylamasını ikinci sırada tamamlayan Jokic, bir kez daha All-NBA Birinci Takımı'na seçildi.
22 yaşındaki Wembanyama ise NBA'deki üçüncü sezonunda 64 maçta 25,0 sayı, 11,5 ribaund ve 3,1 blok ortalamalarıyla mücadele etti. MVP oylamasında üçüncü sırayı alan Spurs yıldızı, Yılın Savunmacısı ödülünü kazanırken hem All-NBA Birinci Takımı'na hem de Yılın Savunma Birinci Takımı'na seçildi.
İki yıldızın takımları da 2025-26 sezonunda farklı sonuçlar elde etti.
Jokic'in liderliğindeki Denver, normal sezonu 54-28'lik dereceyle Batı Konferansı'nın üçüncü sırasında tamamladı ancak playoffların ilk turunda Minnesota Timberwolves'a altı maçta elendi.
Wembanyama'nın Spurs'ü ise 62-20'lik derecesiyle Batı'da ikinci sırayı aldı. San Antonio playofflarda Batı Konferansı'nı geçerek NBA Finalleri'ne kadar yükseldi ancak final serisinde New York Knicks'e 4-1 mağlup olarak şampiyonluğu kaçırdı.
Nikola Jokic, Victor Wembanyama'yı kendisi için özel bir rakip olarak görmediğini belirtse de San Antonio Spurs'ün genç yıldızının ulaşabileceği seviyenin sınırlarını oldukça yüksek görüyor.
Jokic, Wembanyama'nın gelişimini sürdürmesi ve vücuduna iyi bakması halinde "tüm zamanların en iyi oyuncusu" olma fırsatına sahip olduğunu söyledi.
Sırbistan'ın perşembe günü Belgrad Arena'da oynanan hazırlık maçında Fransa'yı 90-87 mağlup etmesinin ardından Jokic'e, Wembanyama'nın kendisi için özel bir rakibe dönüşüp dönüşmediği ve Fransız yıldızın potansiyelini nasıl değerlendirdiği soruldu.
Jokic şu ifadeleri kullandı:
"Kesinlikle özel bir rakip. Hem oyuncu hem de insan olarak ne kadar benzersiz olduğundan dolayı böyle. Ama bunu bir rekabet olarak görmüyorum. Ona karşı oynarken maçı biraz daha mı ciddiye alıyorum? Hayır. Bence her maça aynı şekilde yaklaşıyorum."
Sırp yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ama Victor kesinlikle bugüne kadar gördüğümüz en benzersiz basketbolcu olma fırsatına sahip. Her şey ona bağlı; ne kadar iyi uyum sağlayacağına, ne kadar sıkı çalışacağına, sahada istediği noktalara ne kadar iyi ulaşacağına ve vücuduna ne kadar iyi bakacağına. Kesinlikle tüm zamanların en iyisi olma fırsatına sahip."
İki yıldız uzun Belgrad'daki karşılaşmada da birbirlerine rakip oldu.
Jokic 29 dakikada 20 sayı, dokuz ribaund ve sekiz asist üreterek Sırbistan'ın üç sayılık galibiyetinde önemli rol oynadı. İki sayılık atışlarda 10'da 4, üç sayı çizgisinin gerisinden 3'te 1 isabet bulan Jokic, serbest atışlarda ise 12'de 9 ile oynadı.
Wembanyama ise 24 dakikada 10 sayı, beş ribaund, iki asist, iki top çalma ve iki blok kaydetti. İki sayılık atışlarının ikisini de sayıya çeviren Fransız yıldız, üç sayı çizgisinin gerisinden 6'da 1'de kaldı ve altı top kaybı yaptı.
İki oyuncunun NBA'deki performansları da onları ligin en başarılı uzunları arasına şimdiden yerleştirmiş durumda.
31 yaşındaki Jokic, 2025-26 sezonunda Denver Nuggets formasıyla çıktığı 65 maçta 27,7 sayı, 12,9 ribaund ve 10,7 asist ortalamaları yakaladı. MVP oylamasını ikinci sırada tamamlayan Jokic, bir kez daha All-NBA Birinci Takımı'na seçildi.
22 yaşındaki Wembanyama ise NBA'deki üçüncü sezonunda 64 maçta 25,0 sayı, 11,5 ribaund ve 3,1 blok ortalamalarıyla mücadele etti. MVP oylamasında üçüncü sırayı alan Spurs yıldızı, Yılın Savunmacısı ödülünü kazanırken hem All-NBA Birinci Takımı'na hem de Yılın Savunma Birinci Takımı'na seçildi.
İki yıldızın takımları da 2025-26 sezonunda farklı sonuçlar elde etti.
Jokic'in liderliğindeki Denver, normal sezonu 54-28'lik dereceyle Batı Konferansı'nın üçüncü sırasında tamamladı ancak playoffların ilk turunda Minnesota Timberwolves'a altı maçta elendi.
Wembanyama'nın Spurs'ü ise 62-20'lik derecesiyle Batı'da ikinci sırayı aldı. San Antonio playofflarda Batı Konferansı'nı geçerek NBA Finalleri'ne kadar yükseldi ancak final serisinde New York Knicks'e 4-1 mağlup olarak şampiyonluğu kaçırdı.