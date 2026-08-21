Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni sezonun ilk resmi karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında takımının son durumunu değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekizli teknik adam; sezon hazırlıkları, sakat oyuncular, takım üzerindeki beklenti, soyunma odasındaki atmosfer, Vinicius Junior'ın geleceği ve Arda Güler'in gelişimi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Mourinho ayrıca transfer döneminde Rodri'nin kadroya katılamamasıyla ilgili konuşurken, uzun vadede bu rolü üstlenebilecek isim olarak Arda Güler'i işaret etti.
ESPANYOL İÇİN ÖVGÜ
Sezonun ilk resmi maçında karşılaşacakları Espanyol'un uzun süredir aynı teknik direktörle çalışmasının önemli bir avantaj olduğunu söyleyen Mourinho, karşılaşmanın kolay geçmesini beklemediğini dile getirdi.
Mourinho:
"İyi bir takım. Uzun süredir aynı teknik direktöre sahip olan takımlar, iyi hazırlanmış takımlardır. İyi ve hırslı oynuyorlar. İlk maçlarını çok beğendim ve işte oradalar; puan tablosunda üç puanları var ve taraftarları mutlu. Karşımıza çıkacak şeylere hazırız."
"HAZIRLIK MAÇLARINDAN YORULDUK"
Takımın fiziksel olarak farklı seviyelerde bulunan futbolculardan oluştuğunu belirten deneyimli teknik adam, hazırlık döneminde bireysel çalışma programlarının önemine vurgu yaptı.
Mourinho:
"Ben iyiyim. Sezonun ilk resmi maçı. Sakinim. Bir sezon ve bir maç daha. Kadronun farklı zamanlarda başlamasından kaynaklanan bir zorluğu var. 36 antrenman ve 5 maç yapan insanlar var, daha az yapanlar da var. Ayrıca herkes için farklılaştırılmış çalışmaları hazırlayabildim. Bir oyuncuya karşı on kişinin olduğu anlar oldu… Ama durumdan memnunum. Bana işleri hazırlamak için bir hafta daha ister misin diye sorarsanız evet derim ama hazırlık maçlarından yorulduk."
ENDRICK YOK, TCHOUAMENI DÖNÜŞE YAKIN
Takımdaki sakat oyuncular hakkında da bilgi veren Mourinho, geçtiğimiz sezondan devam eden uzun süreli sakatlıkların kısa sürede çözülmesini beklemediğini ifade etti.
Portekizli çalıştırıcı, Endrick'in küçük bir kas problemi nedeniyle ilk maçta görev alamayacağını, Tchouameni'nin ise takımla çalışmalara başladığını açıkladı.
Mourinho:
"Geçen sezondan kalan sakatlıklar uzun süreli sakatlıklar ve onları bir hafta içinde geri kazanmayı beklemiyorum. Bu maçta forma giyemeyecek tek oyuncu, küçük bir kas problemi olan Endrick. Tchouameni iyi, takımla antrenman yapıyor. Sürecini hızlandırmak için bugün, yarın ve pazar günü antrenman yapması gerekiyor."
"BASKI DEĞİL, ADRENALİN"
Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle giren Real Madrid'de üzerindeki baskıyla ilgili soruya da yanıt veren Mourinho, bunu baskıdan çok pozitif bir adrenalin olarak gördüğünü söyledi.
Mourinho:
"Ben buna baskı demezdim, gelen ve olumlu olan adrenalin derdim. Bunu istiyorum ve bunu hissetmediğim gün bir şeylerin yolunda gitmediği anlamına gelir. Ancak ilk maç nedeniyle baskı hissetmiyorum ve yaptığımız çalışmaya güveniyorum. Oyuncuların hırsına ve zihniyetlerine çok güveniyorum. Her gün bana gösterdikleri tutkuya güveniyorum. Yarın uçağa bindiğimizde üç puanla döneceğimize inanmış olacağız."
DIOMANDE'NİN SÖZLERİNE CEVAP
Diomande'nin kendisi ve takım için kullandığı ifadeler de Mourinho'ya soruldu.
Takımdaki bağlılıktan memnun olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, oyuncularının çalışma isteğinin her geçen gün daha da arttığını söyledi.
Mourinho:
"Bu bir ifade. Kelimesi kelimesine takip etmeyeceğiz. Hoşuma giden bir ifade. Grubum ve Real Madrid için ölmeye hazırım. Benim adımı kullandığında bunu çalışma grubuyla ve kulüple ilişkilendirmek istediğini düşünüyorum. Çoğu zaman kelimeler kolaydır ama Diomande'nin sözleri benim herkeste gördüğüm şeylerden farklı değil. İnsanların çok bağlı olduğunu ve işleri iyi yapma konusunda çok büyük bir istekleri bulunduğunu görüyorum. Büyüyen ve birlik içinde olan bir grup görüyorum. Mükemmel bir grup değiliz çünkü böyle bir şey yok. Haftalarca hiçbir sorun yaşamayacağımı düşünmeyeceğim. Ancak Diomande'nin mesajı herkese uygulanabilecek bir mesaj."
VALVERDE VE TCHOUAMENI AÇIKLAMASI
Geçtiğimiz sezon takım içinde yaşananlarla ilgili göreve başlamadan önce çok sayıda bilgi aldığını söyleyen Mourinho, buna rağmen geçmişi bir kenara bırakarak her futbolcuya sıfırdan yaklaşmayı tercih ettiğini anlattı.
Özellikle Federico Valverde ve Tchouameni arasındaki durum hakkında konuşan Portekizli teknik adam, herhangi bir müdahaleye ihtiyaç duymadığını belirtti.
Mourinho:
"Doğrusunu söylemek gerekirse çok fazla bilgiyle geldim. Temel bağlantılarım var ve birçok şeyi öğrenerek geldim ancak sıfırdan başlamaya karar verdim. Tchouameni'nin geldiği ilk günden itibaren dikkatliyim ve konuşmaya hiç ihtiyaç duymadım çünkü normalliği hemen gördüm. Bana onlarla konuşmam ve barışı sağlamam gerekmediğini gösterenler onlar, Federico (Valverde) ve Tchouameni oldu. Normalliği ve huzuru gördüm. Sanki hiçbir şey yaşanmamış gibiydi."
VINICIUS'UN YENİ SÖZLEŞMESİ
Vinicius Junior'ın sözleşmesinin yenilenmesi hakkında da konuşan Mourinho, Brezilyalı yıldızın Real Madrid'de kalmak istemesinin kendisi için en önemli nokta olduğunu söyledi.
Mourinho:
"Haber benim için sürpriz olmadı. İlk sorum şuydu: 'Bu oyuncu kalmak istiyor mu, istemiyor mu?' O anda tamamen rahatladım. Onun en iyi üç oyuncudan biri olup olmadığını değerlendirmek istemiyorum. Ama en iyilerin burada olması gerekiyor."
ARDA GÜLER'E ÖZEL ROL
Mourinho'nun açıklamalarında en dikkat çeken bölümlerden biri ise Arda Güler hakkında oldu.
Real Madrid'in Rodri'yi transfer edememesinin kendisi için hayal kırıklığı yaratmadığını belirten Portekizli teknik adam, milli futbolcunun gelecekte orta sahada bu sorumluluğu üstlenebilecek özelliklere sahip olduğunu ifade etti.
Mourinho:
"Rodri'yi transfer edememekten hayal kırıklığı mı duydum? Hayır. Arda Güler onun rolünü oynayabilir, belki bugün değil, ama ilerde bir yerlerde bu rolü üstlenecek şekilde gelişecek."
Mourinho ayrıca transfer döneminde Rodri'nin kadroya katılamamasıyla ilgili konuşurken, uzun vadede bu rolü üstlenebilecek isim olarak Arda Güler'i işaret etti.
ESPANYOL İÇİN ÖVGÜ
Sezonun ilk resmi maçında karşılaşacakları Espanyol'un uzun süredir aynı teknik direktörle çalışmasının önemli bir avantaj olduğunu söyleyen Mourinho, karşılaşmanın kolay geçmesini beklemediğini dile getirdi.
Mourinho:
"İyi bir takım. Uzun süredir aynı teknik direktöre sahip olan takımlar, iyi hazırlanmış takımlardır. İyi ve hırslı oynuyorlar. İlk maçlarını çok beğendim ve işte oradalar; puan tablosunda üç puanları var ve taraftarları mutlu. Karşımıza çıkacak şeylere hazırız."
"HAZIRLIK MAÇLARINDAN YORULDUK"
Takımın fiziksel olarak farklı seviyelerde bulunan futbolculardan oluştuğunu belirten deneyimli teknik adam, hazırlık döneminde bireysel çalışma programlarının önemine vurgu yaptı.
Mourinho:
"Ben iyiyim. Sezonun ilk resmi maçı. Sakinim. Bir sezon ve bir maç daha. Kadronun farklı zamanlarda başlamasından kaynaklanan bir zorluğu var. 36 antrenman ve 5 maç yapan insanlar var, daha az yapanlar da var. Ayrıca herkes için farklılaştırılmış çalışmaları hazırlayabildim. Bir oyuncuya karşı on kişinin olduğu anlar oldu… Ama durumdan memnunum. Bana işleri hazırlamak için bir hafta daha ister misin diye sorarsanız evet derim ama hazırlık maçlarından yorulduk."
ENDRICK YOK, TCHOUAMENI DÖNÜŞE YAKIN
Takımdaki sakat oyuncular hakkında da bilgi veren Mourinho, geçtiğimiz sezondan devam eden uzun süreli sakatlıkların kısa sürede çözülmesini beklemediğini ifade etti.
Portekizli çalıştırıcı, Endrick'in küçük bir kas problemi nedeniyle ilk maçta görev alamayacağını, Tchouameni'nin ise takımla çalışmalara başladığını açıkladı.
Mourinho:
"Geçen sezondan kalan sakatlıklar uzun süreli sakatlıklar ve onları bir hafta içinde geri kazanmayı beklemiyorum. Bu maçta forma giyemeyecek tek oyuncu, küçük bir kas problemi olan Endrick. Tchouameni iyi, takımla antrenman yapıyor. Sürecini hızlandırmak için bugün, yarın ve pazar günü antrenman yapması gerekiyor."
"BASKI DEĞİL, ADRENALİN"
Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle giren Real Madrid'de üzerindeki baskıyla ilgili soruya da yanıt veren Mourinho, bunu baskıdan çok pozitif bir adrenalin olarak gördüğünü söyledi.
Mourinho:
"Ben buna baskı demezdim, gelen ve olumlu olan adrenalin derdim. Bunu istiyorum ve bunu hissetmediğim gün bir şeylerin yolunda gitmediği anlamına gelir. Ancak ilk maç nedeniyle baskı hissetmiyorum ve yaptığımız çalışmaya güveniyorum. Oyuncuların hırsına ve zihniyetlerine çok güveniyorum. Her gün bana gösterdikleri tutkuya güveniyorum. Yarın uçağa bindiğimizde üç puanla döneceğimize inanmış olacağız."
DIOMANDE'NİN SÖZLERİNE CEVAP
Diomande'nin kendisi ve takım için kullandığı ifadeler de Mourinho'ya soruldu.
Takımdaki bağlılıktan memnun olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, oyuncularının çalışma isteğinin her geçen gün daha da arttığını söyledi.
Mourinho:
"Bu bir ifade. Kelimesi kelimesine takip etmeyeceğiz. Hoşuma giden bir ifade. Grubum ve Real Madrid için ölmeye hazırım. Benim adımı kullandığında bunu çalışma grubuyla ve kulüple ilişkilendirmek istediğini düşünüyorum. Çoğu zaman kelimeler kolaydır ama Diomande'nin sözleri benim herkeste gördüğüm şeylerden farklı değil. İnsanların çok bağlı olduğunu ve işleri iyi yapma konusunda çok büyük bir istekleri bulunduğunu görüyorum. Büyüyen ve birlik içinde olan bir grup görüyorum. Mükemmel bir grup değiliz çünkü böyle bir şey yok. Haftalarca hiçbir sorun yaşamayacağımı düşünmeyeceğim. Ancak Diomande'nin mesajı herkese uygulanabilecek bir mesaj."
VALVERDE VE TCHOUAMENI AÇIKLAMASI
Geçtiğimiz sezon takım içinde yaşananlarla ilgili göreve başlamadan önce çok sayıda bilgi aldığını söyleyen Mourinho, buna rağmen geçmişi bir kenara bırakarak her futbolcuya sıfırdan yaklaşmayı tercih ettiğini anlattı.
Özellikle Federico Valverde ve Tchouameni arasındaki durum hakkında konuşan Portekizli teknik adam, herhangi bir müdahaleye ihtiyaç duymadığını belirtti.
Mourinho:
"Doğrusunu söylemek gerekirse çok fazla bilgiyle geldim. Temel bağlantılarım var ve birçok şeyi öğrenerek geldim ancak sıfırdan başlamaya karar verdim. Tchouameni'nin geldiği ilk günden itibaren dikkatliyim ve konuşmaya hiç ihtiyaç duymadım çünkü normalliği hemen gördüm. Bana onlarla konuşmam ve barışı sağlamam gerekmediğini gösterenler onlar, Federico (Valverde) ve Tchouameni oldu. Normalliği ve huzuru gördüm. Sanki hiçbir şey yaşanmamış gibiydi."
VINICIUS'UN YENİ SÖZLEŞMESİ
Vinicius Junior'ın sözleşmesinin yenilenmesi hakkında da konuşan Mourinho, Brezilyalı yıldızın Real Madrid'de kalmak istemesinin kendisi için en önemli nokta olduğunu söyledi.
Mourinho:
"Haber benim için sürpriz olmadı. İlk sorum şuydu: 'Bu oyuncu kalmak istiyor mu, istemiyor mu?' O anda tamamen rahatladım. Onun en iyi üç oyuncudan biri olup olmadığını değerlendirmek istemiyorum. Ama en iyilerin burada olması gerekiyor."
ARDA GÜLER'E ÖZEL ROL
Mourinho'nun açıklamalarında en dikkat çeken bölümlerden biri ise Arda Güler hakkında oldu.
Real Madrid'in Rodri'yi transfer edememesinin kendisi için hayal kırıklığı yaratmadığını belirten Portekizli teknik adam, milli futbolcunun gelecekte orta sahada bu sorumluluğu üstlenebilecek özelliklere sahip olduğunu ifade etti.
Mourinho:
"Rodri'yi transfer edememekten hayal kırıklığı mı duydum? Hayır. Arda Güler onun rolünü oynayabilir, belki bugün değil, ama ilerde bir yerlerde bu rolü üstlenecek şekilde gelişecek."