Mustafa Çulcu, Sabah'ta Trabzonspor - Ferencvaros maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çulcu, karşılaşmanın hakemi Igor Pajac'ın performansını eleştirdi.
Mustafa Çulcu'nun yorumları şu şekilde:
"Bu maç çok zor, hakem Pajac ataması oturmamış. Acemi, ürkek, korkak ve hep VAR'a yaslanan bir hakem modeli vardı. Ferencvaros kışkırtıcı fauller yapan ama bunları sınırda bırakıp yutturan bir takım. Çok dengesiz bir hakemlik, özellikle iki takımın faullerine baktığınızda! Nwaiwu'nun penaltı beklediği pozisyonda ayağa temas var. Dikkatsiz bir hareket ve hakem sahada vermeli. Bu sahada hakemin vereceği bir penaltı. VAR karışamaz. Nwaiwu'nun kırmızı kart pozisyonu öncesi rakip kışkırtıcı faul yapıyor.
Gaddarlık içeren bir hareket mi değil! Dirsek mi koyuyor? Nerede bu dirsek? Bedenini kullanıyor. En fazla sarı kart olur. Bunun kırmızısı olmaz. Anlamakta güçlük çekiyorum. Kışkırtıcı faul var, kırmızı öncesi gerekeni yapmıyorsun. Sonra Nwaiwu'ya kırmızı kart gösteriyorsun. Sarı bu pozisyonda! Hakemin yorumuna kalan bir pozisyon olduğu için VAR karışamaz. Hakem öncesinde faulü verse kırmızı olmayacak."
Mustafa Çulcu'nun yorumları şu şekilde:
"Bu maç çok zor, hakem Pajac ataması oturmamış. Acemi, ürkek, korkak ve hep VAR'a yaslanan bir hakem modeli vardı. Ferencvaros kışkırtıcı fauller yapan ama bunları sınırda bırakıp yutturan bir takım. Çok dengesiz bir hakemlik, özellikle iki takımın faullerine baktığınızda! Nwaiwu'nun penaltı beklediği pozisyonda ayağa temas var. Dikkatsiz bir hareket ve hakem sahada vermeli. Bu sahada hakemin vereceği bir penaltı. VAR karışamaz. Nwaiwu'nun kırmızı kart pozisyonu öncesi rakip kışkırtıcı faul yapıyor.
Gaddarlık içeren bir hareket mi değil! Dirsek mi koyuyor? Nerede bu dirsek? Bedenini kullanıyor. En fazla sarı kart olur. Bunun kırmızısı olmaz. Anlamakta güçlük çekiyorum. Kışkırtıcı faul var, kırmızı öncesi gerekeni yapmıyorsun. Sonra Nwaiwu'ya kırmızı kart gösteriyorsun. Sarı bu pozisyonda! Hakemin yorumuna kalan bir pozisyon olduğu için VAR karışamaz. Hakem öncesinde faulü verse kırmızı olmayacak."