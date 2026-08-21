Tottenham, hücum hattını güçlendirmek için Premier Lig'de ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'in haberine göre Tottenham, 22 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Manchester City ile bonuslar dahil 100 milyon Euro'lıuk bir anlaşma yaptı.
Tarafların son ayrıntılar üzerinde çalıştığı ve transfer sürecinin tamamlanması halinde Savinho'nun kariyerine Kuzey Londra'da devam edeceği belirtildi.
Tottenham'ın Brezilyalı oyuncuyla kişisel şartlarda yaptığı görüşmelerde de önemli mesafe katettiği kaydedildi.
TOTTENHAM UZUN SÜREDİR PEŞİNDEYDİ
İngiliz ekibinin Savinho'ya ilgisi yeni değil. Tottenham, geçtiğimiz yaz da Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak istemiş ve yaklaşık 50 milyon euro seviyesinde bir transfer için Manchester City'nin kapısını çalmıştı.
City yönetimi o dönemde oyuncusunu bırakmaya yanaşmazken, Savinho'nun sözleşmesi daha sonra uzatıldı. Brezilyalı kanat oyuncusunun Manchester City ile mevcut kontratı 2031 yılına kadar devam ediyor.
Buna karşın Tottenham'ın ilgisini sürdürmesi ve teklifini önemli ölçüde yükseltmesi transferde dengeleri değiştirdi.
MARMOUSH İÇİN DE GÖRÜŞMELER VAR
Tottenham'ın Manchester City ile temasları yalnızca Savinho ile sınırlı değil. Londra temsilcisinin Mısırlı hücum oyuncusu Omar Marmoush için de ayrı bir transfer operasyonu yürüttüğü belirtiliyor.
İki transferin birbirinden bağımsız şekilde görüşüldüğü ve Tottenham'ın hücum hattına iki önemli takviye birden yapmayı planladığı ifade ediliyor.
CITY'NİN SATIŞ REKORUNU KIRABİLİR
Savinho'nun 100 milyon Euro'luk paketle Tottenham'a gitmesi halinde Manchester City adına da tarihi bir satış gerçekleşecek.
City'nin mevcut en yüksek bedelli oyuncu satışlarından biri, Julian Alvarez'in 2024 yılında Atletico Madrid'e bonuslarla birlikte 75 milyon Euro'ya ulaşabilecek anlaşmayla gönderilmesi olmuştu. Savinho'nun transferi açıklanan rakamlarla sonuçlanırsa bu seviyenin üzerine çıkacak.
SAVINHO'NUN KARİYERİ
Tam adı Sávio Moreira de Oliveira olan Savinho, 10 Nisan 2004'te Brezilya'nın Sao Mateus kentinde dünyaya geldi. Futbola Atletico Mineiro altyapısında başlayan sol ayaklı kanat oyuncusu, henüz 16 yaşındayken 2020 yılında A takımda ilk maçına çıktı.
Atletico Mineiro formasıyla toplam 35 resmi karşılaşmada görev yapan Savinho, bu süreçte 2 kez fileleri havalandırdı. Genç oyuncu daha sonra City Football Group bünyesindeki Troyes'ya transfer oldu ve Avrupa kariyerine adım attı.
2022-23 sezonunda PSV Eindhoven'a kiralanan Brezilyalı futbolcu, Hollanda'daki ilk yılında istediği süreleri bulmakta zorlandı. Kariyerindeki büyük çıkışı ise bir sonraki sezon Girona'da yaptı.
GIRONA'DA AVRUPA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Savinho, 2023-24 sezonunda Girona'nın LaLiga'daki tarihi performansının en önemli parçalarından biri oldu.
İspanyol ekibinde tüm kulvarlarda 41 karşılaşmaya çıkan genç yıldız, 11 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. Girona'nın ligi üçüncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti almasında önemli rol oynayan Savinho, gösterdiği performansın ardından 2024 yazında Manchester City'ye transfer edildi.
MANCHESTER CITY'DE 84 MAÇ
Savinho, İngiliz ekibindeki ilk sezonunda düzenli olarak forma şansı buldu. 2024-25 sezonunda tüm kulvarlarda 48 maçta 3 gol ve 13 asist üreten Brezilyalı futbolcu, özellikle bire birdeki etkinliği ve süratiyle Pep Guardiola'nın hücum rotasyonunda önemli bir seçenek haline geldi. 2025-26 sezonunda ise forma rekabetinin artmasıyla süreleri azaldı. Sezonu tüm organizasyonlarda 36 karşılaşma, 4 gol ve 2 asistle tamamladı. Böylece Savinho, Manchester City'deki iki tam sezonunda toplam 84 resmi maçta 7 gol ve 15 asistlik katkı verdi.
Alt yaş kategorilerinde Brezilya formasını giyen Savinho, Girona'daki çıkışının ardından 2024 yılında A Milli Takım'a yükseldi. Aynı yıl Copa America'da görev alan genç kanat oyuncusu, Paraguay karşısında alınan 4-1'lik galibiyette milli formayla ilk golünü kaydetti.
Tarafların son ayrıntılar üzerinde çalıştığı ve transfer sürecinin tamamlanması halinde Savinho'nun kariyerine Kuzey Londra'da devam edeceği belirtildi.
Tottenham'ın Brezilyalı oyuncuyla kişisel şartlarda yaptığı görüşmelerde de önemli mesafe katettiği kaydedildi.
TOTTENHAM UZUN SÜREDİR PEŞİNDEYDİ
İngiliz ekibinin Savinho'ya ilgisi yeni değil. Tottenham, geçtiğimiz yaz da Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak istemiş ve yaklaşık 50 milyon euro seviyesinde bir transfer için Manchester City'nin kapısını çalmıştı.
City yönetimi o dönemde oyuncusunu bırakmaya yanaşmazken, Savinho'nun sözleşmesi daha sonra uzatıldı. Brezilyalı kanat oyuncusunun Manchester City ile mevcut kontratı 2031 yılına kadar devam ediyor.
Buna karşın Tottenham'ın ilgisini sürdürmesi ve teklifini önemli ölçüde yükseltmesi transferde dengeleri değiştirdi.
MARMOUSH İÇİN DE GÖRÜŞMELER VAR
Tottenham'ın Manchester City ile temasları yalnızca Savinho ile sınırlı değil. Londra temsilcisinin Mısırlı hücum oyuncusu Omar Marmoush için de ayrı bir transfer operasyonu yürüttüğü belirtiliyor.
İki transferin birbirinden bağımsız şekilde görüşüldüğü ve Tottenham'ın hücum hattına iki önemli takviye birden yapmayı planladığı ifade ediliyor.
CITY'NİN SATIŞ REKORUNU KIRABİLİR
Savinho'nun 100 milyon Euro'luk paketle Tottenham'a gitmesi halinde Manchester City adına da tarihi bir satış gerçekleşecek.
City'nin mevcut en yüksek bedelli oyuncu satışlarından biri, Julian Alvarez'in 2024 yılında Atletico Madrid'e bonuslarla birlikte 75 milyon Euro'ya ulaşabilecek anlaşmayla gönderilmesi olmuştu. Savinho'nun transferi açıklanan rakamlarla sonuçlanırsa bu seviyenin üzerine çıkacak.
SAVINHO'NUN KARİYERİ
Tam adı Sávio Moreira de Oliveira olan Savinho, 10 Nisan 2004'te Brezilya'nın Sao Mateus kentinde dünyaya geldi. Futbola Atletico Mineiro altyapısında başlayan sol ayaklı kanat oyuncusu, henüz 16 yaşındayken 2020 yılında A takımda ilk maçına çıktı.
Atletico Mineiro formasıyla toplam 35 resmi karşılaşmada görev yapan Savinho, bu süreçte 2 kez fileleri havalandırdı. Genç oyuncu daha sonra City Football Group bünyesindeki Troyes'ya transfer oldu ve Avrupa kariyerine adım attı.
2022-23 sezonunda PSV Eindhoven'a kiralanan Brezilyalı futbolcu, Hollanda'daki ilk yılında istediği süreleri bulmakta zorlandı. Kariyerindeki büyük çıkışı ise bir sonraki sezon Girona'da yaptı.
GIRONA'DA AVRUPA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Savinho, 2023-24 sezonunda Girona'nın LaLiga'daki tarihi performansının en önemli parçalarından biri oldu.
İspanyol ekibinde tüm kulvarlarda 41 karşılaşmaya çıkan genç yıldız, 11 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. Girona'nın ligi üçüncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti almasında önemli rol oynayan Savinho, gösterdiği performansın ardından 2024 yazında Manchester City'ye transfer edildi.
MANCHESTER CITY'DE 84 MAÇ
Savinho, İngiliz ekibindeki ilk sezonunda düzenli olarak forma şansı buldu. 2024-25 sezonunda tüm kulvarlarda 48 maçta 3 gol ve 13 asist üreten Brezilyalı futbolcu, özellikle bire birdeki etkinliği ve süratiyle Pep Guardiola'nın hücum rotasyonunda önemli bir seçenek haline geldi. 2025-26 sezonunda ise forma rekabetinin artmasıyla süreleri azaldı. Sezonu tüm organizasyonlarda 36 karşılaşma, 4 gol ve 2 asistle tamamladı. Böylece Savinho, Manchester City'deki iki tam sezonunda toplam 84 resmi maçta 7 gol ve 15 asistlik katkı verdi.
Alt yaş kategorilerinde Brezilya formasını giyen Savinho, Girona'daki çıkışının ardından 2024 yılında A Milli Takım'a yükseldi. Aynı yıl Copa America'da görev alan genç kanat oyuncusu, Paraguay karşısında alınan 4-1'lik galibiyette milli formayla ilk golünü kaydetti.