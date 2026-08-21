Kayserispor'da Hedef 3'te 3

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor'da Asbaşkan Tufan Koç, Iğdır FK karşısında alınacak galibiyetle ligde 3'te 3 yapmak istediklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın önemine değinen Koç, hedeflerinin sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda güçlü bir adım atmak olduğunu ifade etti.
Yeni bir ekip kurduklarını belirten Tufan Koç, takımın her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayarak, "Sezon başında yeni bir yapılanmaya gittik. Oluşturduğumuz bu ekip ile ligde şampiyonluk mücadelesi vereceğimize inanıyoruz. Iğdır maçını kazanarak 3'te 3 yapmak ve hedefimize emin adımlarla ilerlemek istiyoruz" dedi.
HABER: Faruk AYDEMİR
Yeni bir ekip kurduklarını belirten Tufan Koç, takımın her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayarak, "Sezon başında yeni bir yapılanmaya gittik. Oluşturduğumuz bu ekip ile ligde şampiyonluk mücadelesi vereceğimize inanıyoruz. Iğdır maçını kazanarak 3'te 3 yapmak ve hedefimize emin adımlarla ilerlemek istiyoruz" dedi.
HABER: Faruk AYDEMİR