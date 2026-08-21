Fenerbahçe, bir yandan Romelu Lukaku, Mason Greenwood ve Nathan Ake gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendirirken diğer yandan oyuncu satışlarıyla kasasını doldurmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SON 3 SATIŞTAN 27 MİLYON EURO
Sarı-lacivertliler son bir haftada Fred'i Atletico Mineiro'ya, Sidiki Cherif'i Coventry City'ye ve Omar Fayed'i Frosinone'ye gönderdi.
Cherif'in 24.5 milyon euro bonservis bedeliyle Coventry City'ye transfer olması, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis geliri elde edilen üçüncü satışı oldu.
Kanarya, bu üç oyuncunun satışından toplam 27 milyon euro gelir elde etti.
5 YILDA 178.7 MİLYON EURO
Fenerbahçe, son dönemde yaptığı satışlarla birlikte son 5 yılda oyuncu transferlerinden kasasına toplam 178.7 milyon euro koymayı başardı.
Sarı-lacivertlilerin geçen sezon elde ettiği 24.5 milyon euroluk satış gelirini şimdiden geride bıraktığı belirtildi.
YABANCI SAYISI 21'E DÜŞTÜ
Fenerbahçe, üst üste yaptığı satışların ardından yabancı oyuncu sayısını 21'e düşürdü.
Sarı-lacivertlilerin 10+4 kuralına uyum sağlayabilmek için kadrosundaki 9 yabancı oyuncuyla daha yollarını ayırması gerekiyor.
Sarı-lacivertliler son bir haftada Fred'i Atletico Mineiro'ya, Sidiki Cherif'i Coventry City'ye ve Omar Fayed'i Frosinone'ye gönderdi.
Cherif'in 24.5 milyon euro bonservis bedeliyle Coventry City'ye transfer olması, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis geliri elde edilen üçüncü satışı oldu.
Kanarya, bu üç oyuncunun satışından toplam 27 milyon euro gelir elde etti.
5 YILDA 178.7 MİLYON EURO
Fenerbahçe, son dönemde yaptığı satışlarla birlikte son 5 yılda oyuncu transferlerinden kasasına toplam 178.7 milyon euro koymayı başardı.
Sarı-lacivertlilerin geçen sezon elde ettiği 24.5 milyon euroluk satış gelirini şimdiden geride bıraktığı belirtildi.
YABANCI SAYISI 21'E DÜŞTÜ
Fenerbahçe, üst üste yaptığı satışların ardından yabancı oyuncu sayısını 21'e düşürdü.
Sarı-lacivertlilerin 10+4 kuralına uyum sağlayabilmek için kadrosundaki 9 yabancı oyuncuyla daha yollarını ayırması gerekiyor.