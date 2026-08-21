21 Ağustos
Erzurumspor-Galatasaray
21:30
21 Ağustos
Karagümrük-Bursaspor
21:30
21 Ağustos
Arsenal-Coventry City
22:00
21 Ağustos
Real Betis-Real Sociedad
22:00
21 Ağustos
Marsilya-Strasbourg
21:45
21 Ağustos
Standard Liege-RAAL La Louviere
21:45

Fenerbahçe'den kasayı dolduran hamleler!

Son dönemde Fred, Sidiki Cherif ve Omar Fayed'i satarak 27 milyon euro gelir elde eden Fenerbahçe, son 5 yıldaki oyuncu satışlarından toplam 178.7 milyon euro kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Ağustos 2026 11:40
Haber: Sabah
Fenerbahçe'den kasayı dolduran hamleler!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe, bir yandan Romelu Lukaku, Mason Greenwood ve Nathan Ake gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendirirken diğer yandan oyuncu satışlarıyla kasasını doldurmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SON 3 SATIŞTAN 27 MİLYON EURO

Sarı-lacivertliler son bir haftada Fred'i Atletico Mineiro'ya, Sidiki Cherif'i Coventry City'ye ve Omar Fayed'i Frosinone'ye gönderdi.

Cherif'in 24.5 milyon euro bonservis bedeliyle Coventry City'ye transfer olması, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis geliri elde edilen üçüncü satışı oldu.

Kanarya, bu üç oyuncunun satışından toplam 27 milyon euro gelir elde etti.

5 YILDA 178.7 MİLYON EURO

Fenerbahçe, son dönemde yaptığı satışlarla birlikte son 5 yılda oyuncu transferlerinden kasasına toplam 178.7 milyon euro koymayı başardı.

Sarı-lacivertlilerin geçen sezon elde ettiği 24.5 milyon euroluk satış gelirini şimdiden geride bıraktığı belirtildi.

YABANCI SAYISI 21'E DÜŞTÜ

Fenerbahçe, üst üste yaptığı satışların ardından yabancı oyuncu sayısını 21'e düşürdü.

Sarı-lacivertlilerin 10+4 kuralına uyum sağlayabilmek için kadrosundaki 9 yabancı oyuncuyla daha yollarını ayırması gerekiyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.