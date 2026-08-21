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Fenerbahçe'nin orta sahada 3 hedefi!

Fenerbahçe, yabancı kontenjanındaki planlama doğrultusunda orta sahaya U23 statüsünde bir oyuncu takviyesi yapmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin listesinde Andre, Breno Bidon ve Diego Gomez bulunuyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Ağustos 2026 11:07
Haber: Takvim
Fenerbahçe'nin orta sahada 3 hedefi!
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, orta saha için genç oyuncu arayışları da sürüyor. Yabancı oyuncu fazlalığı nedeniyle U23 kontenjanına uygun takviyeler yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin, orta saha transferi için üç ismi gündemine aldığı öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ANDRE YİNE GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin daha önce de gündemine gelen Corinthianslı Andre'yi yeniden transfer listesine aldığı belirtildi.

Brezilya ekibinde forma giyen 20 yaşındaki oyuncunun yaşadığı adale sakatlığı nedeniyle durumunun da sarı-lacivertli yönetim tarafından araştırıldığı aktarıldı.

BRENO BIDON DA LİSTEDE

Sarı-Lacivertlilerin orta saha için değerlendirdiği bir diğer isim ise yine Corinthians'tan Breno Bidon oldu.

Brezilya ekibinin 21 yaşındaki oyuncusunun da Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı ifade edildi.

SON ADAY DIEGO GOMEZ

Sarı-lacivertlilerin listesindeki üçüncü isim ise Brighton forması giyen Diego Gomez.

Fenerbahçe yönetiminin üç adaydan birini kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi.

U23 KONTENJANINA UYGUN TAKVİYE

Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu sayısındaki fazlalık nedeniyle U23 kontenjanını değerlendirmek istediği ve bu doğrultuda stoper, orta saha ve sol kanat bölgelerine genç yabancı takviyesi planladığı belirtildi.

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