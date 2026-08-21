Fenerbahçe'de kadro planlaması kapsamında ayrılık ihtimali bulunan Cengiz Ünder hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AL WAHDA DEVREDE
UAEkick'in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda, Fenerbahçe forması giyen milli sağ kanat oyuncusu Cengiz Ünder'in transferi için anlaşmaya yaklaşıyor.
Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla toplam 29 resmi maçta görev yaptı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
UAEkick'in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda, Fenerbahçe forması giyen milli sağ kanat oyuncusu Cengiz Ünder'in transferi için anlaşmaya yaklaşıyor.
Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla toplam 29 resmi maçta görev yaptı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.