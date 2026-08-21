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Cengiz Ünder için sürpriz transfer gelişmesi

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder için Birleşik Arap Emirlikleri'nden talip çıktı. Al Wahda'nın transfer için anlaşmaya yaklaştığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Ağustos 2026 13:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Cengiz Ünder için sürpriz transfer gelişmesi
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UAEkick'in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda, Fenerbahçe forması giyen milli sağ kanat oyuncusu Cengiz Ünder'in transferi için anlaşmaya yaklaşıyor.

Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla toplam 29 resmi maçta görev yaptı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

 

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