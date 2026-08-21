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Fenerbahçe fabrika ayarlarına geri dönüyor

Teknik Direktör İsmail Kartal önce Gençlerbirliği, ardından da Lyon maçında kadro tercihleri ile tartışılırken, tecrübeli çalıştırıcının çarşamba günkü rövanşta eski sistemine geri döneceği öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Ağustos 2026 09:25
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe fabrika ayarlarına geri dönüyor
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Fenerbahçe'de son iki maçtaki kadro tercihleriyle bir anda eleştirilerin hedefi olan Teknik Direktör İsmail Kartal'ın, çarşamba günü Lyon ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde eski sistemine geri döneceği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lyon ile salı günü oynanan ilk mücadelede Vedat Muriç'i forvette, Anderson Talisca'yı da 10 numarada görevlendiren tecrübeli çalıştırıcının bu tercihi estetik futbolu beraberinde getirirken, tribünleri dolduran futbolseverlerden ilk tepkiler gelmişti.

Öncelikli hedefi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ligi aşamasına kalıp, 17 sezonluk özlemi noktalamak isteyen Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın çarşamba günkü rövanşta maçlarda başarılı olan sistemini seçeceği ifade edildi.

TALISCA TEKRAR FORVETE

Süper Lig'de oynanan ilk 4 mücadelede rakip ağları havalandırmayı başaran Talisca tekrar forvete geçecek. Kulübeye çekildiği zaman taraftarın büyük desteğini gören Marco Asensio ise 10 numarada görev yapacak.

Kartal, defanstaki Semedo - Skriniar - Ake - Brown ve merkezdeki N'Golo Kante - Matteo Guendouzi ikilisini bozmayacak.

KEREM YERİNE NENE

Sağ kanatta Mason Greenwood'un performansından memnun olan sarı-lacivertli takımın teknik patronunun sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Nene'yi görevlendirmeyi düşündüğü bildirildi. 




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