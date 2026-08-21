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Amed Sportif Faaliyetler'de Celal Hanalp, Vanspor'da!

Amed Sportif Faaliyetler'de Celal Hanalp, bedelsiz Vanspor'a transfer oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Ağustos 2026 15:39
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Amed Sportif Faaliyetler'de Celal Hanalp, Vanspor'da!
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Amed Sportif Faaliyetler, profesyonel futbolcusu Celal Hanalp'ın bölge kulüplerine destek olmak amacıyla bonservis bedeli alınmadan Vanspor'a transfer olduğunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Celal Hanalp, Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda bölge kulüplerine destek olmak amacıyla gerekli kolaylıklar sağlanarak bonservis bedeli alınmaksızın Vanspor'a transfer olmuştur. Kulübümüze verdiği emekler ve katkılarından dolayı Celal Hanalp'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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