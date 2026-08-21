Beşiktaş'ın orta saha transferi için gündeminde bulunan Kevin Danois'e Avrupa'nın önemli kulüplerinden talipler çıkmaya devam ediyor. Auxerre forması giyen 22 yaşındaki Fransız futbolcu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın yüksek bir teklif yaptığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE CRYSTAL PALACE'TAN 30 MİLYON EURO
Fabrizio Romano'nun haberine göre Crystal Palace, potansiyeli yüksek olarak değerlendirilen Danois için Auxerre'e 30 milyon euro artı bonuslardan oluşan resmi teklif sundu.
İngiliz ekibinin bu hamlesi, genç orta saha için yarışın ne kadar ciddi bir seviyeye ulaştığını ortaya koydu.
BEŞİKTAŞ DA TAKİP EDİYOR
Danois, Beşiktaş'ın orta saha transferindeki adayları arasında yer alıyor. Siyah-beyazlıların yanı sıra Hull City ve Lyon'un da Fransız futbolcunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.
GEÇEN SEZON 34 MAÇTA OYNADI
Auxerre altyapısından yetişen Danois, geçtiğimiz sezon Fransız ekibinin formasını 34 resmi maçta giydi.
22 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Ligue 1'de 33 maça çıkan Danois, bu müsabakalarda 3 gol kaydetti ve 4 sarı kart gördü.
Genç orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Auxerre'in Ligue 1'deki maçlarının büyük bölümünde ilk 11'de görev aldı.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Sağ ayağını kullanan ve orta sahada görev yapan Danois'in Auxerre ile olan sözleşmesi devam ediyor. Crystal Palace'ın sunduğu 30 milyon euro artı bonuslar içeren teklifin transfer yarışında dengeleri değiştirebileceği değerlendiriliyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Crystal Palace, potansiyeli yüksek olarak değerlendirilen Danois için Auxerre'e 30 milyon euro artı bonuslardan oluşan resmi teklif sundu.
İngiliz ekibinin bu hamlesi, genç orta saha için yarışın ne kadar ciddi bir seviyeye ulaştığını ortaya koydu.
BEŞİKTAŞ DA TAKİP EDİYOR
Danois, Beşiktaş'ın orta saha transferindeki adayları arasında yer alıyor. Siyah-beyazlıların yanı sıra Hull City ve Lyon'un da Fransız futbolcunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.
GEÇEN SEZON 34 MAÇTA OYNADI
Auxerre altyapısından yetişen Danois, geçtiğimiz sezon Fransız ekibinin formasını 34 resmi maçta giydi.
22 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Ligue 1'de 33 maça çıkan Danois, bu müsabakalarda 3 gol kaydetti ve 4 sarı kart gördü.
Genç orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Auxerre'in Ligue 1'deki maçlarının büyük bölümünde ilk 11'de görev aldı.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Sağ ayağını kullanan ve orta sahada görev yapan Danois'in Auxerre ile olan sözleşmesi devam ediyor. Crystal Palace'ın sunduğu 30 milyon euro artı bonuslar içeren teklifin transfer yarışında dengeleri değiştirebileceği değerlendiriliyor.