Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Yukatel Denizli Basket, ABD'li forvet Ty Brewer'ı renklerine bağladı. Avrupa kariyerinde Yunanistan'da da forma giyen, geçen sezonu Almanya ve Rusya'da geçiren 26 yaşında, 2.01 boyundaki Brewer, Denizli ekibine imza attı. Geçen sezonun ilk bölümünde Almanya'da Chemnitz ile hem Almanya Basketbol Ligi'nde hem de BKT EuroCup'ta mücadele eden Amerikalı oyuncu, sezon ortasında Unics KAzan'a transfer oldu. Brewer, Unics Kazan'da VTB League'in All-Star organizasyonunda smaç şampiyonluğu da yaşadı.Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Denizli Basket'te Ty Brewer tamam
Yukatel Denizli Basket, ABD'li forvet Ty Brewer'ı renklerine bağladı.
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