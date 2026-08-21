Stuttgart forması giyen ve Galatasaray'ın gündemine gelen Bilal El Khannouss için dikkat çeken bir haber gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALATASARAY TEKLİF YAPTI MI?
Bild'de yer alan habere göre, 22 yaşındaki futbolcu, geçirdiği başarılı Dünya Kupası'nın ardından Stuttgart'tan ayrılmaya sıcak bakıyor.
Faslı futbolcu için gündeme gelen Galatasaray'ın ise bir teklifinin olmadığı belirtildi. Transfere açık olan El Khannouss için Galatasaray dışında şu anda Stuttgart'a ulaşan bir resmi teklif olmadığı da kaydedildi.
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen genç on numaranın, kulübü Stuttgart ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Stuttgart'ta geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan 22 yaşındaki futbolcu, 9 gol attı ve 9 asist yaptı.
Bild'de yer alan habere göre, 22 yaşındaki futbolcu, geçirdiği başarılı Dünya Kupası'nın ardından Stuttgart'tan ayrılmaya sıcak bakıyor.
Faslı futbolcu için gündeme gelen Galatasaray'ın ise bir teklifinin olmadığı belirtildi. Transfere açık olan El Khannouss için Galatasaray dışında şu anda Stuttgart'a ulaşan bir resmi teklif olmadığı da kaydedildi.
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen genç on numaranın, kulübü Stuttgart ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Stuttgart'ta geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan 22 yaşındaki futbolcu, 9 gol attı ve 9 asist yaptı.